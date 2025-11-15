إعلان

الاحتلال يغلق المسجد الإبراهيمي للاحتفال بعيد "سارة"

كتب : مصراوي

04:50 م 15/11/2025

الاحتلال يغلق المسجد الإبراهيمي

تابعنا على

facebook icon
facebook icon
facebook icon
whatsapp icon
facebook icon

وكالات

يواصل جيش الاحتلال الإسرائيلي منذ الجمعة فرض منع التجوال على الفلسطينيين في البلدة القديمة بمدينة الخليل (جنوبي الضفة الغربية المحتلة)، مع إغلاق المسجد الإبراهيمي أمام المصلين بذريعة الاحتفال بما يسمى "عيد سارة" اليهودي.

وقال عارف جابر، عضو لجنة الدفاع عن الخليل وسكان المنطقة، إن الجيش فرض حظر التجوال في مختلف حارات البلدة القديمة، بينها غيث والسلايمة وجابر والسهلة وتل رميدة ووادي الحصين، كما أغلق الحواجز العسكرية المؤدية لها ومنع الدخول والخروج تماما، ما اضطر العديد من السكان إلى المبيت خارج منازلهم.

وأشار جابر، إلى أن مئات المستوطنين اقتحموا البلدة القديمة مساء الجمعة وصباح السبت، وانتشروا في شوارعها ونظموا مسيرات وصفها بـ"الاستفزازية"، وسط تواجد عسكري مكثف.

لمعرفة حالة الطقس الآن اضغط هنا

لمعرفة أسعار العملات لحظة بلحظة اضغط هنا

الاحتلال يغلق المسجد الإبراهيمي الاحتفال بعيد سارة الاحتفال بما يسمى عيد سارة اليهودي عيد سارة اليهودي

أحدث الموضوعات

فيديو قد يعجبك:



قد يعجبك

إعلان

أخبار

المزيد

إعلان

أخبار مهرجان القاهرة

المزيد
عاجل| الداخلية تحبط أكبر صفقة مخدرات في 2025 بقيمة 2.7 مليار جنيه - اضغط للتفاصيل
تحذير من الأرصاد: الأمطار مستمرة وقد تمتد للقاهرة- اضغط للتفاصيل
ملفتة ومكشوفة.. أجرأ إطلالات النجمات في مهرجان القاهرة- اضغط للتفاصيل
التقديم غدًا.. أسعار شقق ديارنا في 15 مدينة جديدة- اضغط للتفاصيل