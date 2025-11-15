الاحتلال يغلق المسجد الإبراهيمي للاحتفال بعيد "سارة"

وكالات

يواصل جيش الاحتلال الإسرائيلي منذ الجمعة فرض منع التجوال على الفلسطينيين في البلدة القديمة بمدينة الخليل (جنوبي الضفة الغربية المحتلة)، مع إغلاق المسجد الإبراهيمي أمام المصلين بذريعة الاحتفال بما يسمى "عيد سارة" اليهودي.

وقال عارف جابر، عضو لجنة الدفاع عن الخليل وسكان المنطقة، إن الجيش فرض حظر التجوال في مختلف حارات البلدة القديمة، بينها غيث والسلايمة وجابر والسهلة وتل رميدة ووادي الحصين، كما أغلق الحواجز العسكرية المؤدية لها ومنع الدخول والخروج تماما، ما اضطر العديد من السكان إلى المبيت خارج منازلهم.

وأشار جابر، إلى أن مئات المستوطنين اقتحموا البلدة القديمة مساء الجمعة وصباح السبت، وانتشروا في شوارعها ونظموا مسيرات وصفها بـ"الاستفزازية"، وسط تواجد عسكري مكثف.