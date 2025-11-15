بري: لا خوف من فتنة داخلية على الإطلاق في لبنان

بيروت- (د ب أ)

طالب رئيس مجلس النواب اللبناني نبيه بري، اليوم السبت، بوحدة الموقف اللبناني في مواجهة التحديات وفي مقدّمها العدوان الإسرائيلي، مؤكدا أنه "لا خوف من فتنة داخلية على الإطلاق".

وقال بري، خلال استقباله اليوم مجلس نقابة محرري الصحافة اللبنانية برئاسة النقيب جوزاف القصيفي، إن "الأزمة الراهنة التي يمر بها لبنان بأنها الأخطر التي يواجهها شخصياً وكذلك هي الأخطر في تاريخ لبنان"، مضيفا "لا خلاص ولا مناص أمامنا إلا الوحدة ثم الوحدة ثم الوحدة".

وحول إمكانية قيام إسرائيل بشن عدوان على لبنان قال بري: "هل أوقفت إسرائيل عدوانها على لبنان؟ فلا يمكن لأحد أن يتنبأ بنواياها العدوانية، المطلوب هو وحدة الموقف اللبناني وهذا هو الأهم "مضيفاً "أعطوني وحدة عندها لا خوف على لبنان مهما كانت التحديات من أي جهة أتت."

عن الأوضاع الميدانية في جنوب لبنان قال بري: "منذ 11 شهرا لم تطلق المقاومة رصاصة واحدة وبشهادة كل العالم والميكانيزم واليونيفيل، لبنان نفذ كل ما يتوجب عليه حيال اتفاق وقف إطلاق النار في جنوب الليطاني، حيث انتشر الجيش اللبناني بأكثر من 9000 جندي وضابط ويقوم بكامل واجباته في هذه المنطقة لكن أين ومتى التزمت إسرائيل ببند واحد من هذا الاتفاق".

وأضاف " هذه هي الطبيعة العدوانية الإسرائيلية، لكن ما ليس مفهوماً ولا مبرراً على الإطلاق أن لا يكون موقف اللبنانيين موحداً حول ما قامت وتقوم به إسرائيل وما تضمره للبنان واللبنانيين."

وحول ما يقال عن قيام حزب الله بإعادة بناء نفسه وترتيب أوضاعه، قال بري " من الطبيعي جداً لأي حزب أو تنظيم أو مكون سياسي أن يعيد بناء نفسه"، مضيفاً "أما المزاعم عن تهريب السلاح من البحر أو البر أو الجو هي مزاعم كاذبة ولا صحة لها".

وحول الانفتاح السعودي والعربي تجاه لبنان قال بري" لبنان هو بلد كل العرب ويدنا دائما كانت ولا تزال ممدودة لكل الأشقاء العرب وعلاقتي مع المملكة العربية السعودية لم تنقطع في يوم من الأيام".