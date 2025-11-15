إعلان

20 عامًا في قيادة السلطة الفلسطينية.. محمود عباس يبلغ عامه الـ90

كتب : مصراوي

02:46 م 15/11/2025

الرئيس الفلسطيني محمود عباس

وكالات

سيبلغ الرئيس الفلسطيني محمود عباس اليوم السبت 90 عامًا، ليصبح ثاني أكبر رئيس في العالم سنًا في السلطة - بعد الكاميروني بول بيا البالغ من العمر 92 عامًا.

ويتولّى محمود عباس رئاسة السلطة الفلسطينية في الضفة الغربية منذ نحو 20 عامًا.

وفي اليوم الوطني الفلسطيني، ناشدت الرئاسة الفلسطينية العالم بالضغط على إسرائيل للإسراع في إدخال البيوت الجاهزة والخيام إلى قطاع غزة في ظل الأحوال الجوية القاسية.

وتفاقم الأمطار الغزيرة، وهي الأولى خلال الموسم الحالي، من مأساة الكثير من سكان قطاع غزة، إذ تحول القطاع إلى أنقاض نتيجة القصف الإسرائيلي العشوائي خلال حرب الإبادة الجماعية التي اندلعت في أكتوبر 2023.

محمود عباس الرئيس الفلسطيني السلطة الفلسطينية بول بيا اليوم الوطني الفلسطيني

