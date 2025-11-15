20 عامًا في قيادة السلطة الفلسطينية.. محمود عباس يبلغ عامه الـ90

وكالات

سيبلغ الرئيس الفلسطيني محمود عباس اليوم السبت 90 عامًا، ليصبح ثاني أكبر رئيس في العالم سنًا في السلطة - بعد الكاميروني بول بيا البالغ من العمر 92 عامًا.

ويتولّى محمود عباس رئاسة السلطة الفلسطينية في الضفة الغربية منذ نحو 20 عامًا.

وفي اليوم الوطني الفلسطيني، ناشدت الرئاسة الفلسطينية العالم بالضغط على إسرائيل للإسراع في إدخال البيوت الجاهزة والخيام إلى قطاع غزة في ظل الأحوال الجوية القاسية.

وتفاقم الأمطار الغزيرة، وهي الأولى خلال الموسم الحالي، من مأساة الكثير من سكان قطاع غزة، إذ تحول القطاع إلى أنقاض نتيجة القصف الإسرائيلي العشوائي خلال حرب الإبادة الجماعية التي اندلعت في أكتوبر 2023.