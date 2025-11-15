الحرس الثوري: نحتجز ناقلة نفط تحمل شحنة مخالفة للقانون

وكالات

أعلن الحرس الثوري الإيراني، اليوم السبت، أنه يحتجز ناقلة نفط ترفع علم جزر مارشال وتحمل 30 ألف طن مواد بتروكيماوية ومتجهة إلى سنغافورة.

وقال الحرس الثوري الإيراني، إن التحقيق أظهر أن ناقلة النفط المصادرة مخالفة للقوانين وتحمل شحنة غير مصرح بها.

وأمس الجمعة، قال مسؤول أمريكي، إن قوات إيرانية احتجزت ناقلة نفط ترفع علم جزر المارشال أثناء عبورها مضيق هرمز، وحوّلت مسارها إلى المياه الإقليمية الإيرانية.

وكانت الناقلة "تالارا" قد غادرت ميناء عجمان في دولة الإمارات متجهة إلى سنغافورة عندما اعترضتها قوارب إيرانية، وفق ما أفاد مسؤول في وزارة الحرب الأمريكية (البنتاجون).

وجاء ذلك بعدما قالت شركة أمبري البريطانية للأمن البحري، الجمعة، إن ناقلة نفط ترفع علم جزر مارشال كانت تبحر من الإمارات العربية المتحدة إلى سنغافورة غيرت مسارها فجأة وكانت متجهة إلى المياه الإقليمية الإيرانية.

وأضافت أمبري، أن الناقلة، التي ورد أنها على بعد 22 ميلا بحريا شرقي ميناء خورفكان الإماراتي، اقتربت منها في وقت سابق 3 قوارب صغيرة أثناء عبورها جنوبا عبر مضيق هرمز قبل أن تنحرف عن مسارها في خليج عمان.