إعلان

مباحثات مصرية فلسطينية تتناول الترتيبات الأمنية في غزة

كتب : مصراوي

01:01 م 15/11/2025

بدر عبد العاطي وزير الخارجية

تابعنا على

facebook icon
facebook icon
facebook icon
whatsapp icon
facebook icon

كتبت- أسماء البتاكوشي

بحث وزير الخارجية والهجرة الدكتور بدر عبد العاطي اليوم السبت، مع حسين الشيخ نائب رئيس دولة فلسطين في اتصال هاتفي اليوم السبت جهود تثبيت اتفاق شرم الشيخ للسلام وضمان تنفيذه.

وصرح المتحدث باسم الخارجية المصرية تميم خلاف، في بيان صحفي ، بأن الجانبين استعرضا المشاورات الجارية حول مشروع القرار بمجلس الأمن الدولي بشأن التطورات في غزة والترتيبات الأمنية، حيث أكد الجانبان على أهمية ضمان أن يُسهم في تثبيت إنهاء الحرب وتهيئة الظروف لتحقيق سلام عادل وشامل يُلبي تطلعات الشعب الفلسطيني وحقه في تقرير المصير وإقامة دولته المستقلة.

ووفق المتحدث ، استعرض الوزير عبد العاطي مع الشيخ التحضيرات الجارية لعقد المؤتمر الدولي للتعافي المبكر وإعادة إعمار غزة، مشيراً إلى أهمية حشد الدعم الإقليمي والدولي لضمان التنفيذ الفعال لخطة التعافي المبكر والإعمار، واتفق الجانبان على مواصلة التشاور والتنسيق الوثيق خلال الفترة المقبلة دعماً لحقوق الشعب الفلسطيني وجهود تحقيق السلام الدائم والعادل.

لمعرفة حالة الطقس الآن اضغط هنا

لمعرفة أسعار العملات لحظة بلحظة اضغط هنا

وزير الخارجية بدر عبد العاطي حسين الشيخ فلسطين تميم خلاف غزة قطاع غزة

أحدث الموضوعات

فيديو قد يعجبك:



قد يعجبك

إعلان

أخبار

المزيد

إعلان

أخبار مهرجان القاهرة

المزيد
تحذير من الأرصاد: الأمطار مستمرة وقد تمتد للقاهرة- اضغط للتفاصيل
ملفتة ومكشوفة.. أجرأ إطلالات النجمات في مهرجان القاهرة- اضغط للتفاصيل
التقديم غدًا.. أسعار شقق ديارنا في 15 مدينة جديدة- اضغط للتفاصيل