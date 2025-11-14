ارتفاع حالات تسمم الرضع في أمريكا بسبب حليب أطفال شهير

(أ ب)

قال مسؤولون فيدراليون أمريكيون في قطاع الصحة، اليوم الجمعة، إن نحو عشرين رضيعا في 13 ولاية أُصيبوا في تفش متزايد لمرض التسمم السجقي عند الرضع، المرتبط بحليب الأطفال الذي تصنعه أحد الشركات الشهيرة والتي جرى سحبه من الأسواق الأمريكية.

وأفادت إدارة الغذاء والدواء الأمريكية بوجود 23 حالة مؤكدة أو مشتبه بها لأطفال رضع أصيبوا بالمرض بعد تناولهم حليب الأطفال من ذات الشركة منذ أغسطس الماضي.

ويمثل ذلك زيادة قدرها 10 رضع تلقوا العلاج من هذا المرض النادر والذي من الممكن أن يؤدي للوفاة، منذ الإعلان عن التفشي في 8 نوفمبر 2025، وتم الإبلاغ عن أحدث حالة بعد 11 نوفمبر الجاري.