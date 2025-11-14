غارة جوية لطيران الاحتلال شرق مدينة غزة

وكالات

ذكرت وسائل إعلام فلسطيني، أن طيران الاحتلال الإسرائيلي شن غارة على شرق حي الزيتون، جنوب شرق مدينة غزة.

وأفادت تقارير فلسطينية، اليوم الجمعة، بأن امرأة لقت حتفها إثر ضربة بمسيرة إسرائيلية شمالي قطاع غزة، رغم وقف إطلاق النار السائد.

وقالت مصادر طبية في مستشفى الشفاء، إنه تم نقل جثة المرأة إلى المستشفى بمدينة غزة.

وذكر السكان ووسائل إعلام محلية، أنها لقت حتفها إثر غارة بمسيرة إسرائيلية.

وزعمت متحدثة باسم الجيش الإسرائيلي أنها ليست على علم بأي ضربات بمسيرات في المنطقة.

وفي واقعة منفصلة جنوبي قطاع غزة،أفاد الجيش الإسرائيلي بأن رجلا فلسطينيا اقترب من جنوده في المنطقة التي يسيطر عليها الجيش، زاعمًا أنه "كان يمثل خطرا عليهم". وأردي الرجل شهيدًا.

وزعم بيان الجيش أن الرجل عبر ما يسمى بـ"الخط الأصفر" الذي انسحب الجيش الإسرائيلي خلفه في إطار وقف إطلاق النار الذي بدأ في 10 أكتوبر الماضي.