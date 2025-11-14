موسكو: منفتحون على قمة مع واشنطن في بودابست

وكالات

قالت روسيا، اليوم الجمعة، إنها لا تزال منفتحة على فكرة عقد قمة مع الولايات المتحدة في العاصمة المجرية بودابست إذا تم الإعداد لها بشكل صحيح واستندت إلى الاتفاقات التي تم التوصل إليها في الاجتماع السابق بين الرئيسين فلاديمير بوتين ودونالد ترامب في ألاسكا، وفق ما أوردته وكالة "رويترز".

وذكرت المتحدثة باسم وزارة الخارجية الروسية ماريا زاخاروفا، أن الاتصالات بين وزير الخارجية الروسي سيرجي لافروف ونظيره الأمريكي ماركو روبيو ستستمر إذا لزم الأمر.

وأعلن الجانبان عن القمة المخطط لها الشهر الماضي، لكن ترامب ألغاها بعد فترة وجيزة، قائلًا إنه لا يريد أن تكون مضيعة للوقت.

وفي أغسطس الماضي، اجتمع الرئيس الأمريكي دونالد ترامب ونظيره الروسي فلاديمير بوتين في ألاسكا لبحث سبل إنهاء الحرب في أوكرانيا، ولكن لم يُسفر اللقاء عن نتائج جدية بشأن الحرب الدائرة منذ فبراير 2022.