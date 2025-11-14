إعلان

وزير الدفاع الأمريكي هيجسيث يعلن عن عملية ضد "إرهابيي المخدرات"

كتب : مصراوي

02:33 م 14/11/2025

وزير الدفاع الأمريكي بيت هيجسيث

تابعنا على

facebook icon
facebook icon
facebook icon
whatsapp icon
facebook icon

واشنطن- (د ب أ)

أعلن وزير الدفاع الأمريكي بيت هيجسيث يوم الخميس، عن عملية جديدة تهدف إلى استهداف "إرهابيي المخدرات".

وقال هيجسيث في منشور على منصة التواصل الاجتماعي إكس: "اليوم، أعلن عن عملية الرمح الجنوبي".

وأضاف: "هذه المهمة، بقيادة قوة المهام المشتركة للرمح الجنوبي والقيادة الجنوبية، تدافع عن وطننا، وتتخلص من إرهابيي المخدرات من نصف الكرة الأرضية، وتحمي وطننا من المخدرات التي تقتل شعبنا. نصف الكرة الغربي هو جوار أمريكا - وسوف نحميه".

يأتي هذا الإعلان بعد وصول أكبر حاملة طائرات في العالم، يو إس إس جيرالد آر فورد، إلى منطقة البحر الكاريبي في وقت سابق من هذا الأسبوع. وتقول واشنطن إن وجودها العسكري في المنطقة يهدف إلى مكافحة المنظمات الإجرامية العابرة للحدود الوطنية وحماية الولايات المتحدة من المخدرات غير المشروعة.

ومنذ سبتمبر الماضي، أذنت إدارة الرئيس الأمريكي دونالد ترامب بشن ضربات في منطقة البحر الكاريبي والمحيط الهادئ على قوارب يزعم أنها تحمل مخدرات إلى الولايات المتحدة. ويقال إن الضربات أسفرت عن مقتل عشرات الأشخاص حتى الآن.

وتعرضت هذه الإجراءات لانتقادات واسعة، ويرجع ذلك جزئيا إلى أن إدارة ترامب لم تذكر في البداية أي أساس قانوني لأفعالها.

ويعتبر خبراء حقوق الإنسان التابعون للأمم المتحدة هذه الهجمات انتهاكاً للقانون الدولي.

لمعرفة حالة الطقس الآن اضغط هنا

لمعرفة أسعار العملات لحظة بلحظة اضغط هنا

بيت هيجسيث تهريب المخدرات سفن المخدرات فنزويلا أمريكا البنتاجون

أحدث الموضوعات

فيديو قد يعجبك:



قد يعجبك

إعلان

أخبار

المزيد

إعلان

أخبار مهرجان القاهرة

المزيد
خلل مفاجئ كتب نهايته.. كواليس اللحظات الأخيرة في حياة محمد صبري
- قناة مجانية تنقل مباراة مصر وسويسرا في كأس العالم للناشئين