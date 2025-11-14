إعلان

مسؤولون أمنيون إسرائيليون: واشنطن وتل أبيب تستبعدنا من مستقبل غزة

كتب : مصراوي

02:17 م 14/11/2025

رئيس الوزراء الإسرائيلي بنيامين نتنياهو

تابعنا على

facebook icon
facebook icon
facebook icon
whatsapp icon
facebook icon

وكالات

أفادت صحيفة "هآرتس" العبرية، بأن مسؤولو المؤسسة الأمنية في إسرائيل يشعرون أنه يتم اقصاؤهم من قِبل القيادة الأمريكية والإسرائيلية من التخطيط لغزة بعد الحرب.

وقالت "هآرتس"، إن رئيس الوزراء الإسرائيلي بنيامين نتنياهو أعطى الضوء الأخضر لطلب واشنطن تغيير المواقع العسكرية في ممر غزة دون مشاورات أمنية واسعة.

وفي سياق منفصل، قالت القيادة الوسطى الأمريكية، إن مركز التنسيق المدني العسكري عمل مع منظمة دولية لإزالة الأنقاض من طريق مهم لتدفق المساعدات وسط غزة.

وأضافت أن إزالة الأنقاض جرت في طريق صلاح الدين على طول طريق يربط شمال غزة بجنوبها.

لمعرفة حالة الطقس الآن اضغط هنا

لمعرفة أسعار العملات لحظة بلحظة اضغط هنا

واشنطن تل أبيب بنيامين نتنياهو

أحدث الموضوعات

فيديو قد يعجبك:



قد يعجبك

إعلان

أخبار

المزيد

إعلان

أخبار مهرجان القاهرة

المزيد
خلل مفاجئ كتب نهايته.. كواليس اللحظات الأخيرة في حياة محمد صبري
- قناة مجانية تنقل مباراة مصر وسويسرا في كأس العالم للناشئين