مسؤولون أمنيون إسرائيليون: واشنطن وتل أبيب تستبعدنا من مستقبل غزة

وكالات

أفادت صحيفة "هآرتس" العبرية، بأن مسؤولو المؤسسة الأمنية في إسرائيل يشعرون أنه يتم اقصاؤهم من قِبل القيادة الأمريكية والإسرائيلية من التخطيط لغزة بعد الحرب.

وقالت "هآرتس"، إن رئيس الوزراء الإسرائيلي بنيامين نتنياهو أعطى الضوء الأخضر لطلب واشنطن تغيير المواقع العسكرية في ممر غزة دون مشاورات أمنية واسعة.

وفي سياق منفصل، قالت القيادة الوسطى الأمريكية، إن مركز التنسيق المدني العسكري عمل مع منظمة دولية لإزالة الأنقاض من طريق مهم لتدفق المساعدات وسط غزة.

وأضافت أن إزالة الأنقاض جرت في طريق صلاح الدين على طول طريق يربط شمال غزة بجنوبها.