"بي بي سي" تعتذر لترامب عن تحرير مضلل لتصريحاته

كتب : مصراوي

12:11 ص 14/11/2025

الرئيس الأمريكي دونالد ترامب

(أ ب)

اعتذرت هيئة الإذاعة البريطانية "بي بي سي" اليوم الخميس للرئيس الأمريكي دونالد ترامب عن تحرير مضلل لخطابه في السادس من يناير2021، لكنها ذكرت أنها ترفض بشدة أن يكون هذا أساسا لدعواه القضائية بالتشهير.

وذكرت "بي بي سي" أن رئيسها سمير شاه، بعث برسالة شخصية إلى البيت الأبيض، أعرب فيها عن اعتذاره واعتذار الهيئة على تحرير مشاهد الخطاب الذي أدلى به ترامب قبل اقتحام بعض أنصاره مبنى الكابيتول الأمريكي.

وأشارت الهيئة أنه لا توجد خطط لإعادة بث الفيلم الوثائقي الذي جمع جزأين من خطابه تفصل بينها ساعة تقريبا.

وأرسل محامي ترامب رسالة إلى "بي بي سي" يطالب فيها باعتذار، وهدد برفع دعوى قضائية يطالب فيها بتعويض بقيمة مليار دولار.

