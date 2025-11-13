وفاة رئيس مجلس الأوقاف الإسلامية بالقدس

وكالات

أعلنت وسائل الإعلام الفلسطينية، وفاة رئيس مجلس الأوقاف الإسلامية في القدس المحتلة الشيخ عبد العظيم سلهب.

كان الفقيد من أبرز الشخصيات الفلسطينية خلال مسيرته، حيث شغل منصب رئيس مجلس الأوقاف الإسلامية في القدس، ورئيس المحاكم الشرعية.

وفي سياق منفصل، أفاد ناشط فلسطيني بأن مستوطنين أحرقوا، مسجدا فجر اليوم الخميس، وخطّوا شعارات عنصرية على جدرانه، شمال غرب سلفيت وسط الضفة الغربية

ونقلت وكالة الأنباء والمعلومات الفلسطينية (وفا) عن الناشط في مجال مقاومة الاستيطان نظمي السلمان قوله إن "الأهالي تفاجأوا فجر اليوم بقيام المستعمرين بإحراق مسجد الحاجة حميدة الواقع بين بلدتي ديراستيا وكفل حارس، شمال غرب سلفيت".

وأضاف أن "المستعمرين سكبوا مواد قابلة للاشتعال عند المدخل، إلا أن تدخل الأهالي حال دون انتشار النيران على المسجد بالكامل"، مشيراً إلى أن "المستعمرين خطّوا أيضاً شعارات عنصرية معادية للعرب والمسلمين على جدران المسجد".