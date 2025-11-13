إعلان

وزير الخارجية السوري: زيارة الشرع إلى أمريكا كانت ناجحة

كتب : مصراوي

07:38 م 13/11/2025

أسعد حسن الشيباني

وكالات

قال وزير الخارجية السوري، أسعد حسن الشيباني، زيارة الرئيس الشرع إلى واشنطن كانت ناجحة وموقف الولايات المتحدة كان واضحا وداعما لنا، مشيرًا إلى أن العلاقة بين واشنطن ودمشق تسير في الاتجاه الصحيح.

وذكر وزير الخارجية السوري خلال بيان له اليوم الخميس، أن قانون عقوبات قيصر ما زال قائما على سوريا وإلغاؤه مسألة وقت، مؤكدًا سوريا عادت إلى المسار الدولي الصحيح وفتحنا فصلا جديدا من التعاون مع المملكة المتحدة.

وأضاف: "لن نسمح أن تكون سفاراتنا في الخارج وكالات تستخدم لغايات استخبارية ضد الشعب السوري والسوريين في المهجر، والشعب السوري لن يقبل بفرض شيئ عليه ونعمل لبناء دولة جامعة لكل المواطنين".

وأشار إلى أن سورية عاشت الحكم الطائفي، قائلا: "نتطلع لأن تكون التجربة السورية الجديدة ملهمة في الحوكمة والتعددية ومشاركة الجميع".

وأوضح وزير الخارجية السوري، أن نظام الحكم واضح من خلال دولة تعددية قائمة على الانتخابات، مؤكدًا أنهم سيقومون بتنظيم انتخابات رئاسية وبرلمانية.

أسعد حسن الشيباني وزير الخارجية السوري زيارة الشرع إلى أمريكا العلاقة بين واشنطن ودمشق

