إعلان

سرايا القدس تعلن العثور على جثمان أسير في خان يونس

كتب : مصراوي

05:16 م 13/11/2025

سرايا القدس أرشيفية

تابعنا على

facebook icon
facebook icon
facebook icon
whatsapp icon
facebook icon

وكالات

أعلنت سرايا القدس الجناح العسكري لحركة الجهاد الإسلامي، العثور على جثمان أسير إسرائيلي في منطقة سيطرة جيش الاحتلال الإسرائيلي.

وقالت سرايا القدس في بيان لها اليوم الخميس، إنهم عثرو على جثمان أسير خلال عمليات البحث في مناطق سيطرة جيش الاحتلال بجنوب خان يونس.

وأكدت أنه سيجري استكمال إجراءات تسليم الجثمان وفق البروتوكولات المتبعة في العمليات السابقة.

وفي وقت سابق، قالت كتائب القسام الجناح العسكري لحركة المقاومة الفلسطينية حماس، في بيان مشترك مع سرايا القدس التابعة للجهاد الإسلامي، الخميس، إنهما ستسلمان جثة أسير إسرائيلي عثرا عليها اليوم.

وأشار البيان، إلى أنه تم العثور على جثة الأسير الإسرائيلي بمنطقة موراج شمال مدينة خانيونس جنوبي قطاع غزة، موضحا أن عملية التسليم ستتم عند الساعة 8 مساء اليوم، في إطار صفقة طوفان الأقصى لتبادل الأسرى.

وتنص المرحلة الأولى من اتفاق وقف إطلاق النار في غزة، على تسليم جميع جثث الأسرى الإسرائيليين القتلى في غزة.

وقالت حماس إن تأخر تسليم جثث الأسرى المتبقين، سببه أن العديد منها دُفن تحت ركام المباني المدمرة في غزة.

لمعرفة حالة الطقس الآن اضغط هنا

لمعرفة أسعار العملات لحظة بلحظة اضغط هنا

سرايا القدس حركة الجهاد الإسلامي جثمان أسير في خان يونس جيش الاحتلال الإسرائيلي

أحدث الموضوعات

فيديو قد يعجبك:



قد يعجبك

إعلان

أخبار

المزيد

إعلان

أخبار مهرجان القاهرة

المزيد
قبل قرار المركزي.. سعر الفائدة على شهادات بنكي الأهلي ومصر
قلق في إثيوبيا من تحركات مصر في جيبوتي وإريتريا.. وخبير مصري يعلق
تنويه عاجل من الأرصاد: برد وأمطار رعدية على هذه المناطق.. خذوا احتياطاتكم
الموعد والقنوات الناقلة لمباريات منتخبات مصر غدا.. مونديال ووديتان
بـ 7 رصاصات.. تفاصيل مقتل مهندس كيمياء نووية فى الإسكندرية