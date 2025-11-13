سرايا القدس تعلن العثور على جثمان أسير في خان يونس

وكالات

أعلنت سرايا القدس الجناح العسكري لحركة الجهاد الإسلامي، العثور على جثمان أسير إسرائيلي في منطقة سيطرة جيش الاحتلال الإسرائيلي.

وقالت سرايا القدس في بيان لها اليوم الخميس، إنهم عثرو على جثمان أسير خلال عمليات البحث في مناطق سيطرة جيش الاحتلال بجنوب خان يونس.

وأكدت أنه سيجري استكمال إجراءات تسليم الجثمان وفق البروتوكولات المتبعة في العمليات السابقة.

وفي وقت سابق، قالت كتائب القسام الجناح العسكري لحركة المقاومة الفلسطينية حماس، في بيان مشترك مع سرايا القدس التابعة للجهاد الإسلامي، الخميس، إنهما ستسلمان جثة أسير إسرائيلي عثرا عليها اليوم.

وأشار البيان، إلى أنه تم العثور على جثة الأسير الإسرائيلي بمنطقة موراج شمال مدينة خانيونس جنوبي قطاع غزة، موضحا أن عملية التسليم ستتم عند الساعة 8 مساء اليوم، في إطار صفقة طوفان الأقصى لتبادل الأسرى.

وتنص المرحلة الأولى من اتفاق وقف إطلاق النار في غزة، على تسليم جميع جثث الأسرى الإسرائيليين القتلى في غزة.

وقالت حماس إن تأخر تسليم جثث الأسرى المتبقين، سببه أن العديد منها دُفن تحت ركام المباني المدمرة في غزة.