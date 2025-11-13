مسلمة خالفت عائلتها.. من هي "كابتن إيلا" خليفة أدرعي المحتملة؟

وكالات

مع إعلان المتحدث باسم جيش الاحتلال الإسرائيلي باللغة العربية أفيخاي أدرعي استعداده للتقاعد بعد، سلّطت وسائل إعلام عبرية على خليفته المحتمل، إذ حُددت نائبته "الكابتن إيلا" كأبرز مرشحة لشغل المنصب الإعلامي العسكري.

تُعد واوية المعروفة باسم "الكابتن إيلا"، أول امرأة عربية ومسلمة تحمل رتبة رائد في جيش الاحتلال الإسرائيلي، إذ شغلت منذ عام 2021 منصب نائب المتحدث باسم العسكري للإعلام العربي

في السنوات الأخيرة، برزت إيلا بصفتها وجها إعلاميا نشطا يروّج للرواية الإسرائيلية، ومثير للجدل على منصات التواصل الاجتماعي المختلفة، إذ وجّهت محتواها إلى الجمهور العربي بصبغة إسرائيلية عسكرية وسياسية.

ولدت إيلا في مدينة قلنسوة عام 1989، لعائلة عربية مسلمة محافظة. ودرست الاتصالات في الكلية الأكاديمية نتانيا، ثم حصلت على ماجستير في الإدارة والتسويق من مركز هرتسليا متعدد التخصصات.

قبل التحاقها بجيش الاحتلال الإسرائيلي، بدأت إيلا مسيرتها المهنية في مجال الإعلام؛ حيث قدمت برنامجا بعنوان "بالعربي أحلى" على إذاعة "صوت نتانيا"، قبل أن تتفرغ لمشروع أطلقته بعنوان "الحياة المشتركة" الذي يهدف إلى تعزيز التفاهم بين العرب واليهود.

وفي عام 2013، التحقت إيلا بجيش الاحتلال الإسرائيلي رغم معارضة عائلتها في البداية، بعد أن قضت عاما في الخدمة الوطنية بمستشفى "مئير" بكفار سابا، لكنها تابعت مسيرتها حتى نالت وسام الخدمة المتميزة من الرئيس الإسرائيلي.

لاحقا، ترقّت إيلا إلى رتبة ضابط قبل أن تعود إلى وحدة الاتصالات العربية في فريق المتحدث باسم جيش الاحتلال الإسرائيلي باللغة العربية.

مع مرور السنوات وتراكم خبرتها الإعلامية، أصبحت إيلا من بين أبرز الوجوه الدعائية العسكرية الإسرائيلية. وقد صرّحت مرارا بأن "ساحة الإعلام هي ساحة معركة لا تقل أهمية عن ميدان القتال"، زاعمة أن هدفها هو "كشف الحقيقة وتفنيد الروايات المناهضة لإسرائيل".

على منصات التواصل الاجتماعي، تحظى إيلا بمتابعة واسعة حيث يتجاوز عدد متابعيها نصف مليون شخص، واصفة جمهورها بأنه مزيج من الإسرائيليين والعرب والغربيين، مشددة على أن "التفاعل حتى وإن كان سلبيا، فهو دليل على نجاح رسالتها الإعلامية".

وفيما يستعد أدرعي لمغادرة منصبه الذي يشغله منذ 20 عاما، تتزايد المؤشرات على أن "الكابتن إيلا" هي الأجدر بخلافته لتكون أول امرأة عربية تتولى رسميا تمثيل جيش الاحتلال الإسرائيلي أمام الجمهور العربي.