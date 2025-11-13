تفاعل بسبب عدم حذف تدوينة "الجولاني المطلوب" بحساب سفارة أمريكا بسوريا

وكالات

أثار نشطاء على مواقع التواصل الاجتماعي تدوينة قديمة نشرتها السفارة الأمريكية في سوريا، تتعلق بالمكافأة المعروضة مقابل معلومات تؤدي إلى القبض على "أبو محمد الجولاني"، الاسم الذي كان يعرف به سابقًا قبل أن يتولى منصب الرئيس السوري المؤقت باسم أحمد الشرع.

We remain committed to bringing leading AQS figures in HTS to justice. #Syria pic.twitter.com/R8evqffWum — U.S. Embassy Syria (@USEmbassySyria) May 15, 2017

التدوينة، التي نشرتها السفارة بتاريخ 15 مايو 2017، لا تزال موجودة حتى اليوم، وجاءت ضمن سلسلة منشورات تضمنت تقريرًا عن هيئة تحرير الشام، المعروفة اختصارًا بـ"HTS"، والتي كان يقودها الجولاني سابقًا، وقادت عمليات ضد نظام الرئيس بشار الأسد قبل فراره إلى روسيا، حيث عاد لاحقًا ليقدم نفسه باسم أحمد الشرع ويتولى رئاسة الدولة خلال الفترة الانتقالية.

Info in CBC & Eldorar articles on our position toward HTS is mistaken. It's a mischaracterization of our position.https://t.co/IGTnaZk64Q — U.S. Embassy Syria (@USEmbassySyria) May 15, 2017

وأعلنت وزارة الخزانة الأمريكية، رفع اسم أحمد الشرع من قائمة العقوبات المفروضة على “الإرهابيين”، إلى جانب رفع اسم وزير الداخلية السوري أنس خطاب من القائمة نفسها.

وجاء هذا القرار بعد يوم واحد من إعلان مجلس الأمن الدولي تبنيه لمسودة قدمتها الولايات المتحدة تقضي بشطب اسمي الشرع وخطاب من قائمة العقوبات المرتبطة بتنظيمي "داعش" و"القاعدة".