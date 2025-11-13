إعلان

تفاعل بسبب عدم حذف تدوينة "الجولاني المطلوب" بحساب سفارة أمريكا بسوريا

كتب : مصراوي

11:43 ص 13/11/2025

أبو محمد الجولاني

وكالات

أثار نشطاء على مواقع التواصل الاجتماعي تدوينة قديمة نشرتها السفارة الأمريكية في سوريا، تتعلق بالمكافأة المعروضة مقابل معلومات تؤدي إلى القبض على "أبو محمد الجولاني"، الاسم الذي كان يعرف به سابقًا قبل أن يتولى منصب الرئيس السوري المؤقت باسم أحمد الشرع.

التدوينة، التي نشرتها السفارة بتاريخ 15 مايو 2017، لا تزال موجودة حتى اليوم، وجاءت ضمن سلسلة منشورات تضمنت تقريرًا عن هيئة تحرير الشام، المعروفة اختصارًا بـ"HTS"، والتي كان يقودها الجولاني سابقًا، وقادت عمليات ضد نظام الرئيس بشار الأسد قبل فراره إلى روسيا، حيث عاد لاحقًا ليقدم نفسه باسم أحمد الشرع ويتولى رئاسة الدولة خلال الفترة الانتقالية.

وأعلنت وزارة الخزانة الأمريكية، رفع اسم أحمد الشرع من قائمة العقوبات المفروضة على “الإرهابيين”، إلى جانب رفع اسم وزير الداخلية السوري أنس خطاب من القائمة نفسها.

وجاء هذا القرار بعد يوم واحد من إعلان مجلس الأمن الدولي تبنيه لمسودة قدمتها الولايات المتحدة تقضي بشطب اسمي الشرع وخطاب من قائمة العقوبات المرتبطة بتنظيمي "داعش" و"القاعدة".

أبو محمد الجولاني سفارة أمريكا سوريا حذف تدوينة الجولاني المطلوب

إعلان

إعلان

