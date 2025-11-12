مسؤولون سوريون يكشفون تفاصيل سرقة المتحف الوطني السوري

(أ ب)

قال مسؤولون اليوم الأربعاء إن محققين يعتقدون أن سرقة عدة تماثيل ترجع إلى العصر الروماني من المتحف الوطني السوري بدمشق ربما تكون من عمل شخص واحد، وليس عصابة منظمة.

وتم إغلاق المتحف لفترة قصيرة بعد اكتشاف السرقة في ساعة مبكرة أمس الأول الاثنين.

وكانت هناك سيارة تابعة للأمن تقف خارج البوابة الرئيسية للمتحف، الواقع بوسط دمشق اليوم، وإلى جانبها حرس أمني. ولم يتم السماح للجمهور بالدخول وسط سير التحقيق.

وقال مسؤولان بالمديرية العامة للآثار والمتاحف السورية إنه تم إحراز تقدم في التحقيق وإنه من المتوقع أن تظهر النتائج قريبا.

وتحدث الاثنان شريطة عدم الإفصاح عن هويتهما نظرا لعدم السماح بالحديث لوسائل الإعلام عن تفاصيل التحقيق.

وقال العميد أسامة عاتكة، للوكالة العربية السورية للأنباء الرسمية (سانا) أمس الثلاثاء إن عدة تماثيل ومقتنيات نادرة قد سُرقت من المتحف. وأضاف أن الحراس وأفرادا آخرين يخضعون للتحقيق.

وقال مأمون عبد الكريم، المدير السابق لمديرية الآثار والمتاحف، إن جناح المتحف الذي تم الإبلاغ عن سرقة التماثيل منه هو "جناح جميل وغني تاريخيا ويضم قطعا أثرية تعود إلى العصور الهيلنستية والرومانية والبيزنطية".