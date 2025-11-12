ألمانيا تنفي علاقتها بقضايا الفساد في أوكرانيا

(د ب أ)

على الرغم من الدعم الواسع الذي تقدمه ألمانيا لأوكرانيا، أكدت الحكومة الألمانية أن الأموال الألمانية غير متورطة في فضيحة الفساد التي تم الكشف عنها في الجمهورية السوفيتية السابقة.

وقال متحدث باسم وزارة التنمية الألمانية في برلين اليوم الأربعاء:"لا توجد لدينا أية معلومات تفيد بأن هذه الحوادث طالت الأموال الألمانية المقدمة كدعم"، مضيفا أنه لا توجد أيضا أية حالات معروفة حتى الآن لمحاولات فساد تتعلق بشركات ألمانية في أوكرانيا.

وكانت السلطات الأوكرانية بدأت تحقيقات مع شركة إنرجواتوم الحكومية المسؤولة عن تشغيل محطات الطاقة النووية، بعد الاشتباه في رشوة بملايين اليوروهات. وقد تم إعفاء وزير العدل الأوكراني هيرمان هالوشتشينكو الذي شغل سابقًا منصب وزير الطاقة، من مهامه على خلفية هذه القضية.

وأوضحت وزارة التنمية الألمانية أن الاتهامات تتعلق بـ الوكالة الأوكرانية للطاقة النووية، بينما تتعاون ألمانيا في أوكرانيا بالدرجة الأولى مع شركة تشغيل شبكة الكهرباء.

من جانبه، قال المتحدث باسم الحكومة الألمانية شتيفان كورنيليوس إنّه لا يُتوقّع في الوقت الحالي حدوث أية تأثيرات على المدفوعات الألمانية لأوكرانيا.

وأضاف أن حكومة الرئيس فولوديمير زيلينسكي تعهّدت بالشفافية، وأردف:" لدينا في الوقت الراهن ثقة في الحكومة الأوكرانية بأنها ستعمل على توضيح ملابسات القضية".