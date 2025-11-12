إعلان

دعوى قضائية ضد صاحب متجر في ألمانيا علق لافتة تحظر دخول اليهود

كتب : مصراوي

02:57 م 12/11/2025

تعبيرية عن محاكمة

تابعنا على

facebook icon
facebook icon
facebook icon
whatsapp icon
facebook icon

ألمانيا - (د ب أ)

أعلن الادعاء العام في مدينة فلنسبورج، بأقصى شمال ألمانيا، اليوم الأربعاء إقامة دعوى قضائية ضد صاحب متجر بسبب تعليقه لافتة تفيد بحظر دخول اليهود إلى المحل.

وقال الادعاء إنه رفع الدعوى متهما فيها صاحب المحل بإثارة الفتنة بسبب اللافتة "المعادية للسامية" المعلقة في نافذة عرض المحل، والتي تضمنت عبارة "اليهود ممنوعون من دخول هذا المكان".

واتهم الادعاء صاحب المتجر بأنه حرّض من خلال هذا الإعلان على الكراهية ضد اليهود المقيمين في ألمانيا، واعتدى على كرامتهم الإنسانية من خلال ازدرائهم.

ومن المنتظر أن تبت المحكمة الابتدائية في فلنسبورج الآن فيما إذا كانت ستقبل الدعوى وتقيم محاكمة لصاحب المحل.

ووفقًا لما ذكره الادعاء، أقرّ الرجل أثناء استجوابه بأنه علّق الإعلان في متجره لمدة تقارب أربع ساعات حتى وصول الشرطة، وبرر تصرفه بالقول إن جميع اليهود الذين يعرفهم لا يعارضون حرب غزة.

يشار إلى أن الحادثة التي وقعت في سبتمبر الماضي أثارت ضجة واسعة في أنحاء ألمانيا وشغلت أيضًا برلمان ولاية شلزفيج-هولشتاين (تقع بها فلنسبورج)، وكانت وزيرة الداخلية في الولاية آنذاك، زابينه زوترلينن-فاك، قالت أمام لجنة الشؤون الداخلية والقانونية في برلمان شلزفيج-هولشتاين إن "مثل هذه المساعي المعادية للسامية لا مكان لها في مجتمعنا".

لمعرفة حالة الطقس الآن اضغط هنا

لمعرفة أسعار العملات لحظة بلحظة اضغط هنا

دعوى قضائية ألمانيا لافتة تحظر دخول اليهود

أحدث الموضوعات

فيديو قد يعجبك:



قد يعجبك

إعلان

أخبار

المزيد

إعلان

أخبار مهرجان القاهرة

المزيد
الرئيس السيسي يصدر قانون الإجراءات الجنائية الجديد
لجنة من الشباب والرياضة داخل نادي الزمالك.. ما القصة؟
مفاجأة في تحليل المخدرات.. قرار عاجل من النيابة بشأن سائق سيارة إسماعيل الليثي
بدء التسجيل لحجز شقق الإسكان والسداد للحجز يوم الأحد المقبل
بث مباشر.. رئيس الوزراء يفتتح المؤتمر العالمي الثالث للسكان والصحة
اضطرابات وموجة أمطار.. تعرف على حالة الطقس حتى الإثنين المقبل
بعد انتهاء المرحلة الأولى.. متى تُعلن نتيجة الانتخابات وموعد جولة الإعادة؟
تأكيدًا لمصراوي.. وزير التعليم يوجه بالتحقيق في واقعة احتجاز طالبة لعدم دفع المصروفات
استعدوا.. الأرصاد تحذر من "موجة اضطراب" الخميس: أمطار ورياح