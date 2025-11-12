إسرائيل تفتح معبر زيكيم لإدخال المساعدات إلى غزة

وكالات

أعلنت الحكومة الإسرائيلية فتح معبر "زيكيم" لإدخال المساعدات الإنسانية إلى قطاع غزة.

وقالت وحدة تنسيق أعمال الحكومة في المناطق، وهي الجهة العسكرية المسؤولة عن تنظيم دخول المساعدات، في بيان اليوم الأربعاء، إن عمليات الفحص الأمني ستجري تحت إشراف هيئة المعابر البرية التابعة لوزارة الدفاع الإسرائيلية.

وأضافت أن الأمم المتحدة وعدداً من المنظمات الدولية سيتولون مهمة توزيع المساعدات داخل القطاع.

ويقع معبر "زيكيم"، الذي أُنشئ خلال الحرب في شمال قطاع غزة قرب الساحل، ويُستخدم أساساً لإيصال المساعدات إلى المناطق الشمالية من القطاع.