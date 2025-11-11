نيجيريا: نعمل مع أمريكا وبريطانيا للتحقيق بشأن عصابات تهريب الكوكايين

نيجيريا - (أ ب)

قالت وكالة مكافحة المخدرات النيجيرية اليوم الثلاثاء إنها تعمل مع نظيرتها الأمريكية والبريطانية لكشف العصابة التي تقف وراء استيراد ألف كيلوجرام من الكوكايين تم اكتشافها في ميناء في لاجوس.

وقالت الوكالة الوطنية لإنفاذ قانون المخدرات إنه تم العثور على الكوكايين في حاوية فارغة في نهاية الأسبوع الماضي. ويقال إن قيمتها تزيد عن 338 مليار نيرة (235 مليون دولار)، وهي تعد واحدة من أكبر عمليات ضبط المخدرات في تاريخ البلاد.

وقال فيمي بابافيمي، المتحدث باسم الوكالة، في بيان: "في استجابة سريعة لطلب الوكالة، انضم ضباط إدارة مكافحة المخدرات الأمريكية ووكالة مكافحة الجريمة البريطانية، بالفعل إلى التحقيق الجاري بشأن أكبر عملية مصادرة منفردة للكوكايين في ميناء تين كان لاجوس".

وتعتبر نيجيريا مركز عبور إقليمي مهم للمخدرات في غرب أفريقيا، كما أصبحت تدريجيا منتجا رئيسيا، وفقا لمكتب الأمم المتحدة المعني بالمخدرات والجريمة.

وقال البريجادير جنرال محمد بوبا مروة، رئيس الوكالة الوطنية لإنفاذ قانون المخدرات عن التحقيق "إن جوهر التعاون مع شركائنا الدوليين في هذه القضية هو ضمان ألا ندخر جهدا وسد كل فجوة بما فيه الكفاية حتى نتمكن في نهاية المطاف من اعتقال كل العقول المدبرة لتهريب هذه الشحنة الضخمة أينما كانوا في جميع أنحاء العالم".