فيديو.. فرنسا تسلم يسرا وسام جوقة الشرف الفرنسي

وكالات

نشرت السفارة الفرنسية في القاهرة مقطع فيديو عبر حسابها الرسمي على "إنستجرام" يوثق لحظة تسليم الفنانة يسرا وسام جوقة الشرف برتبة فارس، أعلى وسام فرنسي.

ومنحت السفارة الفرنسية الفنانة يسرا هذا الوسام تقديرًا لتاريخها الفني الكبير.

ونشرت يسرا عبر حسابها الرسمي على إنستجرام فيديو لحظة تسلمها الوسام، وعلّقت قائلة: "يسرا تتسلم شارات الفارس، من فيلق شرف الجمهورية الفرنسية".

وتعتبر يسرا أول فنانة مصرية تنال هذا التكريم الرفيع.

ويُعد وسام "جوقة الشرف" أرفع وسام في فرنسا، أنشأه نابليون بونابرت عام 1802، ويُمنح تكريمًا للأشخاص الذين يحققون إنجازات بارزة في ميادين الثقافة والعلوم والسياسة والعمل الإنساني، سواء كانوا من المواطنين الفرنسيين أو من جنسيات أخرى.