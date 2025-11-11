إعلان

فيديو.. فرنسا تسلم يسرا وسام جوقة الشرف الفرنسي

كتب : مصراوي

03:48 م 11/11/2025

يسرا تتسلم وسام جوقة الشرف الفرنسي

تابعنا على

facebook icon
facebook icon
facebook icon
whatsapp icon
facebook icon

وكالات

نشرت السفارة الفرنسية في القاهرة مقطع فيديو عبر حسابها الرسمي على "إنستجرام" يوثق لحظة تسليم الفنانة يسرا وسام جوقة الشرف برتبة فارس، أعلى وسام فرنسي.

ومنحت السفارة الفرنسية الفنانة يسرا هذا الوسام تقديرًا لتاريخها الفني الكبير.

ونشرت يسرا عبر حسابها الرسمي على إنستجرام فيديو لحظة تسلمها الوسام، وعلّقت قائلة: "يسرا تتسلم شارات الفارس، من فيلق شرف الجمهورية الفرنسية".

وتعتبر يسرا أول فنانة مصرية تنال هذا التكريم الرفيع.

ويُعد وسام "جوقة الشرف" أرفع وسام في فرنسا، أنشأه نابليون بونابرت عام 1802، ويُمنح تكريمًا للأشخاص الذين يحققون إنجازات بارزة في ميادين الثقافة والعلوم والسياسة والعمل الإنساني، سواء كانوا من المواطنين الفرنسيين أو من جنسيات أخرى.

لمعرفة حالة الطقس الآن اضغط هنا

لمعرفة أسعار العملات لحظة بلحظة اضغط هنا

السفارة الفرنسية في القاهرة يسرا تتسلم وسام جوقة الشرف الفرنسي تسليم يسرا وسام جوقة الشرف برتبة فارس

أحدث الموضوعات

فيديو قد يعجبك:



قد يعجبك

إعلان

أخبار

المزيد

إعلان

انهيار شيماء سعيد في جنازة زوجها إسماعيل الليثي (صور)
السعودية: منصة للترحيل الذاتي لمخالفي الإقامة دون تدخل الجوازات (فيديو)
أسرة صاحب واقعة تلاوة القرآن بالمتحف الكبير تكشف تفاصيل الواقعة
تغير حاد وتحذير.. تعرف على طقس الأيام المقبلة