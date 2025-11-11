أمريكا تدعو دول الناتو للتوقف عن شراء منتجات الطاقة الروسية

واشنطن- (د ب أ)

دعت الولايات المتحدة دول حلف شمال الأطلسي (الناتو) إلى التوقف عن شراء منتجات الطاقة الروسية من أجل المساعدة في إنهاء الحرب في أوكرانيا، الأمر الذي أدى لزيادة الضغط على أعضاء في الحلف مثل تركيا رغم قيامها بتخفيض فاتورة مشترواتها، حسبما أفادت وكالة بلومبرج للأنباء اليوم الثلاثاء.

ونقلت بلومبرج عن بيان للخارجية الأمريكية ،أن كلا من نائب الرئيس الأمريكي جي دي فانس ووزير الخارجية ماركو روبيو، قام بنقل تلك الرسالة خلال اجتماع مع وزير الخارجية التركي هاكان فيدان أمس الاثنين.

يشار إلى أن تركيا هي ثالث أكبر مشتر للنفط الروسي بعد الصين والهند.

وقد بدأت المصافي التركية مؤخرًا في تقليل مشتريات النفط الخام الروسي بعد أن فرضت الولايات المتحدة عقوبات على أكبر منتجين روسيين، ولكن تركيا لا تعتزم التوقف عن الشراء بشكل كامل ، كما أفادت بلومبرج الأسبوع الماضي.

كما أن روسيا أيضا تعد أكبر مورد للغاز الطبيعي لتركيا وتجري حاليا مفاوضات بين الجانبين حول عقود طويلة الأجل، حيث من المقرر أن تنتهي الصفقات الحالية في نهاية العام الجاري.

وقال اثنان من خبراء الاقتصاد في بلومبرج هما سيلفا بهار بازيكي وأليكس كوكشاروف في منشور لهما اليوم الثلاثاء، إن الضغط الأمريكي قد يشكل "مصدر صداع محتمل" لتركيا.

وأضافا، :"ولكن بفضل التنويع، يبدو أن أنقرة في وضع جيد لامتصاص التأثير والتحكم في إدارة أي زيادة في فاتورة وارداتها."

ومنح ترامب الأسبوع الماضي المجر حليفته في حلف الناتو إعفاءً من العقوبات على مشترياتها من النفط الروسي، مما حقق انتصاراً كبيرًا لرئيس الوزراء المجري فيكتور أوربان.