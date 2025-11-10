ترامب: حماس أعادت الكثير من الجثامين رغم بشاعة الوضع

وكالات

قال الرئيس الأمريكي دونالد ترامب، إنه لا يعتقد بأن المحكمة العليا الأمريكية ستلغي قراراته بشأن التعريفات الجمركية.

وأشار ترامب خلال تصريحات إعلامية اليوم الاثنين إلى أنه نجح في تحقيق السلام بمنطقة الشرق الأوسط وصفًا بأنه أمر عظيم.

وأكد الرئيس الأمريكي أن حركة المقاومة الإسلامية "حماس" أعادت الكثير من جثامين الأسرى الإسرائيليين رغم بشاعة الوضع.

وأوضح ترامب أنه انهاء 8 حروب حول العالم ويعمل خلال هذه الفترة من أجل إنهاء الصراع بين روسيا وأوكرانيا.