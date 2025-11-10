إعلان

تفاصيل لقاء ترامب والشرع في البيت الأبيض

كتب : مصراوي

10:27 م 10/11/2025

لقاء ترامب والشرع في البيت الأبيض

وكالات

عقد الرئيس السوري المؤقت أحمد الشرع جلسة مباحثات رسمية في البيت الأبيض مع الرئيس الأمريكي دونالد ترامب.

وبحسب بيان صادر عن الرئاسة السورية، تناولت المباحثات التي جرت اليوم سبل تعزيز العلاقات الثنائية بين الجمهورية العربية السورية والولايات المتحدة الأمريكية، وتطوير التعاون في مختلف المجالات، إضافة إلى مناقشة عدد من القضايا الإقليمية والدولية ذات الاهتمام المشترك.

كما حضر المباحثات وزير الخارجية والمغتربين أسعد حسن الشيباني، ووزير الخارجية الأمريكي ماركو روبيو، إلى جانب عدد من المسؤولين من الجانبين.

وكان الرئيس الشرع وصل أمس إلى العاصمة الأمريكية واشنطن، في زيارة رسمية تهدف إلى تعزيز التعاون بين البلدين.

ترامب والشرع في البيت الأبيض لقاء ترامب والشرع الرئيس السوري المؤقت أحمد الشرع لرئيس الأمريكي دونالد ترامب تعزيز العلاقات بين سوريا وأمريكا

