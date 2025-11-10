تفاصيل لقاء ترامب والشرع في البيت الأبيض

وكالات

عقد الرئيس السوري المؤقت أحمد الشرع جلسة مباحثات رسمية في البيت الأبيض مع الرئيس الأمريكي دونالد ترامب.

وبحسب بيان صادر عن الرئاسة السورية، تناولت المباحثات التي جرت اليوم سبل تعزيز العلاقات الثنائية بين الجمهورية العربية السورية والولايات المتحدة الأمريكية، وتطوير التعاون في مختلف المجالات، إضافة إلى مناقشة عدد من القضايا الإقليمية والدولية ذات الاهتمام المشترك.

كما حضر المباحثات وزير الخارجية والمغتربين أسعد حسن الشيباني، ووزير الخارجية الأمريكي ماركو روبيو، إلى جانب عدد من المسؤولين من الجانبين.

وكان الرئيس الشرع وصل أمس إلى العاصمة الأمريكية واشنطن، في زيارة رسمية تهدف إلى تعزيز التعاون بين البلدين.