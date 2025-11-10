إعلان

"بعد إعادة جثمانه من غزة".. عائلة هدار جولدن ترفض لقاء نتنياهو

كتب : مصراوي

09:13 م 10/11/2025

الضابط هدار جولدن

وكالات

أفادت هيئة البث الإسرائيلية بإن رئيس حكومة الاحتلال الإسرائيلي بنيامين نتنياهو، طلب زيارة عائلة الضابط هدار جولدن، الذي اعادة حركة المقاومة الإسلامية حماس جثمانه أمس الأحد.

وأكدت البث الإسرائيلية، في تقرير لها اليوم الاثنين، أن عائلة الضابط الإسرائيلي جولدن رفضت لقاء نتنياهو.

وفي وقت سابق، قالت القناة 14 العبرية، إن الطب الشرعي أكد أن الجثة التي تم فحصها تعود للضابط الإسرائيلي هدار جولدن.

ونقلت القناة الـ7 العبرية نقلا عن وزير المالية الإسرائيلي اليميني المتطرف بتسلئيل سموتريتش، الأحد، أن إسرائيل لن تدفع ثمنا مقابل استعادة جثمان الضابط هدار جولدن ومقاتلو حماس المئتين العالقين محكوم عليهم بالموت.

