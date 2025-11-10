الإمارات وبريطانيا تؤكدان ضرورة الحفاظ على وقف إطلاق النار بغزة

(د ب أ)

أكدت الإمارات وبريطانيا اليوم الاثنين، ضرورة المحافظة على وقف إطلاق النار في قطاع غزة ومواصلة تدفق المساعدات الإنسانية الإغاثية للقطاع لتخفيف المعاناة التي يعيشها سكانها.

وتلقى الشيخ محمد بن زايد آل نهيان رئيس الإمارات اليوم الاثنين، اتصالاً هاتفياً من كير ستارمر رئيس وزراء بريطانيا، بحثا خلاله مختلف جوانب التعاون بين البلدين وسبل تعزيزه بما يخدم مصالحهما المتبادلة.

وقالت وكالة أنباء الإمارات إن الجانبين أكدا حرصهما على مواصلة العمل المشترك والبناء على العلاقات التاريخية التي تجمع دولة الإمارات والمملكة المتحدة بما يعود بالنماء على شعبيهما ويعزز أسباب الاستقرار والسلام في منطقة الشرق الأوسط والعالم.

كما بحث الجانبان خلال الاتصال التطورات التي تشهدها المنطقة والجهود المبذولة بشأن معالجة الأزمة الإنسانية في قطاع غزة، وأكدا ضرورة المحافظة على وقف إطلاق النار في القطاع ومواصلة تدفق المساعدات الإنسانية الإغاثية بكميات كافية ودون عوائق لتخفيف المعاناة التي يعيشها سكانها.

وشدد الجانبان على أهمية الدفع بخطى حثيثة نحو مسار السلام الدائم والعادل الذي يقوم على أساس "حل الدولتين" كونه السبيل لتحقيق استقرار المنطقة وبناء مستقبل أفضل لجميع شعوبها ودولها.