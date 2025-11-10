إعلان

المرصد الأورومتوسطي: وثقنا استمرار جرائم القتل العمد في غزة

كتب : مصراوي

03:41 م 10/11/2025

الجيش الإسرائيلي

وكالات

قال المرصد الأورومتوسطي لحقوق الإنسان، إنه وثق استمرار جرائم القتل العمد التي ينفذها جيش الاحتلال في غزة.

وأفاد المرصد الحقوقي، اليوم الاثنين، بأن نحو 8 فلسطينيين يُقتلون يوميًا خلال الأسابيع الأربعة الماضية، مؤكدًا أن الاحتلال الإسرائيلي يواصل جرائمه اليومية وخروقاته لاتفاق وقف إطلاق النار في القطاع الذي دخل حيز التنفيذ في 10 أكتوبر الماضي.

واستشهد فلسطينيان بنيران الاحتلال وشنت طائراته، اليوم الاثنين، غارات على مناطق عدة في قطاع غزة، فضلًا عن تنفيذ عمليات نسف.

وفي سياق منفصل، أفادت وزارة الصحة في غزة بصدور قرار بدفن 38 شهيدًا كانت جثامينهم محتجزة لدى قوات الاحتلال بعد تعذر التعرف عليهم.

المرصد الأورومتوسطي لحقوق الإنسان جرائم القتل جيش الاحتلال غزة قطاع غزة الجيش الاسرائيلي

