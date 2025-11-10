إعلان

محكمة فرنسية تفرج عن ساركوزي وتضعه تحت الرقابة القضائية

كتب : مصراوي

03:07 م 10/11/2025

نيكولا ساركوزي

وكالات

وافق القضاء الفرنسي، اليوم الاثنين، على الإفراج عن الرئيس الفرنسي السابق نيكولا ساركوزي ليبقى تحت الرقابة القضائية في انتظار الاستئناف.

وأمرت محكمة الاستئناف في العاصمة باريس بالإفراج عن نيكولا ساركوزي، الذي أُدين في 25 سبتمبر بالتآمر في قضية تمويل حملته الرئاسية لعام 2007 بأموال مصدرها ليبيا، لكنه ينفي التهمة.

ويُمنع ساركوزي من مغادرة البلاد والتواصل مع وزير العدل، جيرالد دارمانين. وكان الأخير قد زار ساركوزي أثناء احتجازه.

وقال محامي ساركوزي بعد حكم بإطلاق سراحه ووضعه تحت الرقابة لوكالة "رويترز"، إن الخطوة التالية ستكون الاستئناف على إدانته السابقة.

وفي أكتوبر الماضي، بدأ تنفيذ حكم بالسجن لمدة 5 سنوات على ساركوزي في سجن لا سانتيه بالعاصمة باريس، ليصبح أول رئيس فرنسي سابق في تاريخ البلاد الحديث يُسجن.

فيديو قد يعجبك:



قد يعجبك

إعلان

أخبار

المزيد

إعلان

