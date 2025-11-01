رئيس وزراء كندا: تعهدنا بزيادة الإنفاق الدفاعي في الناتو

وكالات

قال رئيس الوزراء الكندي مارك كارني، إن بلاده تعهدت بزيادة الإنفاق الدفاعي في حلف شمال الأطلسي (الناتو) وذلك من أجل مواجهة التهديدات الأمنية.

وأشار كارني، إلى أن الموازنة الجديدة للبلاد تضع خططًا للحد من الاعتماد على الولايات المتحدة، مضيفًا "وهي الأفضل في المرحلة الحالية".

وأوضح رئيس الوزراء الكندي، أن بلاده تعمل على تعزيز التعاون مع كوريا الجنوبية في مجال الأمن والدفاع وهي الأولى لنا في هذه المنطقة.

وقال كارني، إن بلاده تعمل على تعزيز العلاقات مع الصين، لافتًا إلى أن رحلته إلى آسيا كانت جزء من الجهود الرامية إلى تقليل اعتماد بلاده على الولايات المتحدة.

وذكر أن المحادثات مع الصين تشكل نقطة تحول في مسار العلاقات بين البلدين، مشيرًا إلى أن بلاده عقدت محادثات مع بكين على أعلى مستوى ركزت على القضايا الاقتصادية.

والتقى رئيس الوزراء الكندي مارك كارني، أمس الجمعة، مع الرئيس الصيني شي جين بينج. وقال كارني إن المحادثات مع شي كانت نقطة تحول في العلاقات بعد سنوات من التوتر.