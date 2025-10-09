رئيس الكنيست يدعو ترامب لإلقاء خطاب في إسرائيل

وكالات

دعا رئيس الكنيست الإسرائيلي أمير أوحانا، الرئيس الأمريكي دونالد ترامب لإلقاء خطاب رسمي أمام البرلمان الإسرائيلي (الكنيست).

وقال أوحانا، في رسالة وجهها إلى ترامب عبر صفحته الرسمية بمنصة "إكس": "لقد أثبتت أنه تحت قيادتك، فإن أمريكا ليست قوة عسكرية عظمى فحسب، بل قوة أخلاقية عظمى أيضًا - وأن السلام يأتي من خلال القوة".

وأضاف: "يعتبركم شعب إسرائيل أعظم صديق وحليف للأمة اليهودية في التاريخ الحديث. ولذلك، يشرفني ويسعدني أن أدعوكم رسميًا لإلقاء خطاب رسمي للأمة أمام الكنيست".

وأشار رئيس الكنيست الإسرائيلي، إلى أن خطاب ترامب سيكون الأول لرئيس أمريكي في السلطة منذ زيارة الرئيس جورج دبليو بوش في عام 2008.

ومن جانبه، قال الرئيس الأمريكي دونالد ترامب، إنه تلقى دعوة لإلقاء كلمة أمام الكنيست الإسرائيلي، مضيفًا: "إذا أرادوا مني أن أفعل ذلك، فسأفعل".

وأوضح أنه سيكون أول رئيس أمريكي يلقي كلمة أمام الكنيست، رغم أن الرئيس الأسبق جورج دبليو بوش سبق أن ألقى خطابًا هناك عام 2008.