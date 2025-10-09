إعلان

نتنياهو يلتقي ويتكوف وكوشنر قبل اجتماع الحكومة الإسرائيلية

كتب : مصراوي

10:41 م 09/10/2025

بنيامين نتنياهو

وكالات

التقى رئيس الوزراء الإسرائيلي بنيامين نتنياهو مع صهر الرئيس الأمريكي جاريد كوشنر والمبعوث الأمريكي الخاص ستيف ويتكوف في القدس المحتلة قبل اجتماع للحكومة الإسرائيلية بشأن خطة وقف إطلاق النار في غزة يوم الخميس، بحسب ما قاله مسؤول إسرائيلي لشبكة CNN.

وقال مكتب الرئيس الإسرائيلي، إن كوشنر وويتكوف التقيا أيضًا بالرئيس الإسرائيلي إسحاق هرتسوج.

وأفادت وسائل إعلام إسرائيلية، بأن جلسة الحكومة تأجلت مجددًا بسبب لقاء مبعوثي الرئيس الأمريكي إلى المنطقة ستيف ويتكوف وجاريد كوشنر مع رئيس الحكومة بنيامين نتنياهو.

وقبل ساعات قليلة، وصل الوفد التفاوضي للرئيس الأمريكي دونالد ترامب، الذي يضم صهره جاريد كوشنر، والمبعوث الخاص ستيف ويتكوف، إلى إسرائيل بعد المشاركة في مفاوضات الأربعاء في مصر، وفق ما أفادت وسائل إعلام إسرائيلية.

بنيامين نتنياهو نتنياهو يلتقي ويتكوف وكوشنر اجتماع الحكومة الإسرائيلية خطة وقف إطلاق النار في غزة مفاوضات شرم الشيخ

