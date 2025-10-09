بعد اتفاق السلام.. الحوثي يعلن موقفه من حرب إسرائيل

قال زعيم حركة الحوثي اليمنية عبد الملك الحوثي، إنه سيراقب إلتزام إسرائيل باتفاق وقف إطلاق النار في غزة، وسيتم استئناف دعمها لغزة في حال عدم امتثالها.

وأكد زعيم الحوثيين خلال تصريحات إعلامية اليوم الخميس، بأنه سيتم المراقبة عن كثب إن كان اتفاق وقف إطلاق النار بين إسرائيل وحماس سيطبّق فعلا قبل إيقاف عملياتهم ضد تل أبيب.

وأوضح الحوثي:"سنبقى في حالة انتباه وجهوزية تامة ورصد كامل بدقة وعناية مرحلة التنفيذ لهذا الاتفاق هل سيفضي هذا الاتفاق فعلا إلى إنهاء العدوان على قطاع غزة.. هذا كان هدفنا أصلا من الإسناد".

وفي وقت سابق، أعلن ترامب عن اتفاق بين حماس وإسرائيل على المرحلة الأولى من خطته التي تتضمن وقف إطلاق النار والإفراج عن الأسرى، عقب حرب استمرت نحو عامين.

ونشر الرئيس الأمريكي عبر منصته تروث سوشيال قائلاً: "أنا فخور جداً بأن أعلن أن إسرائيل وحماس قد وقعتا على المرحلة الأولى من خطتنا للسلام وسيتم إطلاق سراح جميع الأسرى قريباً جداً، كما ستسحب إسرائيل قواتها إلى خطوط متفق عليها، في خطوات أولى نحو سلام قوي ودائم".

وأضاف ترامب أن "جميع الأطراف ستُعامل بعدالة، وهذا يوم عظيم للعالم العربي والإسلامي، ولإسرائيل، ولجميع الدول المحيطة، وللولايات المتحدة الأمريكية، موجهاً الشكر إلى قطر ومصر وتركيا على دورها في الوساطة وإنجاح المفاوضات".

وتتضمن المرحلة الأولى من الاتفاق، الإفراج عن الأسرى الإسرائيليين المتبقين في غزة، مقابل انسحاب جيش الاحتلال الإسرائيلي وإطلاق سراح مئات المعتقلين الفلسطينيين.