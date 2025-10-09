خليل الحية يعلن بدء وقف إطلاق النار في غزة وانسحاب إسرائيل

أعلن رئيس وفد حركة حماس المفاوض خليل الحية، البدء بتنفيذ وقف دائم لإطلاق النار وانسحاب قوات الاحتلال الإسرائيلي من قطاع غزة، ودخول المساعدات وفتح معبر رفح في الاتجاهات وتبادل الأسرى.

وأوضح الحية خلال تصريحات إعلامية اليوم الخميس، أنه سيتم إطلاق سراح 250 من أصحاب المؤبدات و1700 من أسرى غزة الذين جرى اعتقالهم بعد 7 أكتوبر وإطلاق سراح الأطفال والنساء جميعا

وأكد رئيس حركة المقاومة الإسلامية حماس، أنهم تسلموا ضمانات من الوسطاء والإدارة الأمريكية أكدت أن الحرب انتهت بشكل تام.

وأضاف الحية: "سنواصل العمل مع القوى الوطنية والإسلامية لتحقيق مصالح شعبنا وتقرير مصيره بنفسه لحين إقامة دولته المستقلة وعاصمتها القدس".