ترامب يرفض تأييد دولة فلسطينية.. ويؤكد: خطتي إعادة بناء غزة

وكالات

أبدى الرئيس الأمريكي دونالد ترامب تفاؤله بشأن حل القضايا العالقة التي لم تشملها المرحلة الأولى من اتفاق وقف إطلاق النار في غزة، رغم رفضه اتخاذ موقف بشأن قيام دولة فلسطينية في نهاية المطاف واعترف بأن حماس قد لا تكون قادرة على تسليم جميع جثث الأسرى المتوفين.

وقال ترامب، خلال اجتماع مجلس الوزراء في البيت الأبيض اليوم الخميس: "سيكون هناك نزع للسلاح، وستكون هناك انسحابات، وسوف تحدث أشياء كثيرة"، في إشارة إلى الترتيبات التي من شأنها أن تجبر حماس على التخلي عن أسلحتها وتجبر الجيش الإسرائيلي على الانسحاب بشكل أكبر داخل غزة.

وأضاف: "أعتقد أن ذلك سيحدث، وأعتقد أنه يمكن أن ينتهي الأمر بالسلام في الشرق الأوسط، لكن علينا استعادة أسرانا. ولم نكن لنفعل ذلك في النهاية، بل سنفعله في البداية،"، في توضيح لتسلسل الخطة.

ولم يصل ترامب إلى حد القول إنه سيتم السماح للفلسطينيين بالبقاء داخل غزة، مشيرًا بدلًا من ذلك إلى أن خططه تشمل إعادة بناء القطاع وتحويله إلى منطقة صالحة للعيش.

وتابع الرئيس الأمريكي: "سنُنشئ مكانًا يُمكن للناس العيش فيه. لا يُمكن العيش في غزة الآن"، مشيرًا إلى أنه سيوافق على أي شيء يتم الاتفاق عليه بشأن الدولة الفلسطينية، رافضًا تأييد حل الدولتين في نهاية المطاف، وفق ما نقلته شبكة "سي إن إن".

وعندما سُئل عن قدرة حماس على تحديد مكان جثث جميع الأسرى الإسرائيليين القتلى، أقر ترامب بأن "بعضها سيكون من الصعب بعض الشيء العثور عليها".