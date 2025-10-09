إعلان

ترامب يرفض تأييد دولة فلسطينية.. ويؤكد: خطتي إعادة بناء غزة

كتب : مصراوي

09:01 م 09/10/2025

دونالد ترامب

تابعنا على

facebook icon
facebook icon
facebook icon
whatsapp icon
facebook icon

وكالات

أبدى الرئيس الأمريكي دونالد ترامب تفاؤله بشأن حل القضايا العالقة التي لم تشملها المرحلة الأولى من اتفاق وقف إطلاق النار في غزة، رغم رفضه اتخاذ موقف بشأن قيام دولة فلسطينية في نهاية المطاف واعترف بأن حماس قد لا تكون قادرة على تسليم جميع جثث الأسرى المتوفين.

وقال ترامب، خلال اجتماع مجلس الوزراء في البيت الأبيض اليوم الخميس: "سيكون هناك نزع للسلاح، وستكون هناك انسحابات، وسوف تحدث أشياء كثيرة"، في إشارة إلى الترتيبات التي من شأنها أن تجبر حماس على التخلي عن أسلحتها وتجبر الجيش الإسرائيلي على الانسحاب بشكل أكبر داخل غزة.

وأضاف: "أعتقد أن ذلك سيحدث، وأعتقد أنه يمكن أن ينتهي الأمر بالسلام في الشرق الأوسط، لكن علينا استعادة أسرانا. ولم نكن لنفعل ذلك في النهاية، بل سنفعله في البداية،"، في توضيح لتسلسل الخطة.

ولم يصل ترامب إلى حد القول إنه سيتم السماح للفلسطينيين بالبقاء داخل غزة، مشيرًا بدلًا من ذلك إلى أن خططه تشمل إعادة بناء القطاع وتحويله إلى منطقة صالحة للعيش.

وتابع الرئيس الأمريكي: "سنُنشئ مكانًا يُمكن للناس العيش فيه. لا يُمكن العيش في غزة الآن"، مشيرًا إلى أنه سيوافق على أي شيء يتم الاتفاق عليه بشأن الدولة الفلسطينية، رافضًا تأييد حل الدولتين في نهاية المطاف، وفق ما نقلته شبكة "سي إن إن".

وعندما سُئل عن قدرة حماس على تحديد مكان جثث جميع الأسرى الإسرائيليين القتلى، أقر ترامب بأن "بعضها سيكون من الصعب بعض الشيء العثور عليها".

لمعرفة حالة الطقس الآن اضغط هنا

لمعرفة أسعار العملات لحظة بلحظة اضغط هنا

ترامب الرئيس الأمريكي اتفاق وقف إطلاق النار في غزة حماس الأسرى الإسرائيليين الجيش الإسرائيلي إسرائيل

أحدث الموضوعات

فيديو قد يعجبك:



إعلان

أخبار

المزيد

إعلان

* مصدر يكشف سبب عدم إذاعة مباراة مصر والمغرب
خاص| "الصحة" تدرس علاج جرحى الإصابات الخفيفة داخل غزة دون نقلهم لمصر
* ترامب يعرب عن سعادته بصداقته الوطيدة مع الرئيس السيسي
من الإنذار إلى الإخلاء.. القصة الكاملة لحريق مستشفى راقودة بالإسكندرية (تغطية خاصة)
أبطال بلا تصفيق.. من النرويج إلى شوارع الجيزة (قصة مصورة)
محافظ شمال سيناء: جاهزون لسيناريوهات ما بعد وقف إطلاق النار في غزة
بالدموع والهتافات.. مشاهد من احتفالات أهالي غزة بعد اتفاق وقف الحرب (فيديو- صور)