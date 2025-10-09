وكالات

نقلت شبكة "سي إن إن" عن مسؤول إسرائيلي قوله، إن الحكومة الإسرائيلية بدأت اليوم الخميس اجتماعًا للتصويت على المرحلة الأولى من اتفاق وقف إطلاق النار في قطاع غزة.

وقالت الشبكة، إنه من المتوقع أن يرأس رئيس الوزراء الإسرائيلي بنيامين نتنياهو اجتماعًا حكوميًا كاملًا للموافقة على الخطة في وقت لاحق.

غير أن هيئة البث الإسرائيلية أكدت تأجيل جلسة الحكومة إلى الثامنة مساء اليوم بالتوقيت المحلي.

كما أفاد مراسل القناة 12 الإسرائيلية، بتأجيل اجتماع الحكومة إلى الساعة الثامنة مساء بالتوقيت المحلي.

وفي الساعات الأولى من صباح اليوم الخميس، توصلت حماس وإسرائيل إلى اتفاق من شأنه أن يفضي إلى الإفراج عن الأسرى الإسرائيليين المتبقين في غزة، مقابل انسحاب جيش الاحتلال وإطلاق سراح مئات المعتقلين الفلسطينيين.

وتتضمن المرحلة الأولى من الاتفاق، الإفراج عن الأسرى الإسرائيليين المتبقين في غزة. مقابل انسحاب جيش الاحتلال الإسرائيلي وإطلاق سراح مئات المعتقلين الفلسطينيين.

وكان من المقرر، أن يدخل وقف إطلاق النار حيّز التنفيذ بحلول الساعة 12 ظهر اليوم الخميس، غير أن رئيس حكومة الاحتلال الإسرائيلي بنيامين نتنياهو قال إن وقف النار لن يبدأ قبل موافقة الحكومة عليه مساءا.