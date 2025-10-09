العربية: إسرائيل ستبدأ إخلاء الجانب الفلسطيني من معبر رفح اليوم

قالت مصادر لقناة العربية/ الحدث، اليوم الخميس، إن إسرائيل ستبدأ إخلاء الجانب الفلسطيني من معبر رفح بدءًا من مساء اليوم.

وينص الاتفاق على فتح معبر رفح بعد 72 ساعة من دخول وقف إطلاق النار حيز التنفيذ.

وأوضحت المصادر أن نقاشات جارية بشأن الجهة التي ستكون على الطرف الفلسطيني من معبر رفح بعد فتحه.

وفي الساعات الأولى من صباح اليوم الخميس، توصلت حماس وإسرائيل إلى اتفاق من شأنه أن يفضي إلى الإفراج عن الأسرى الإسرائيليين المتبقين في غزة، مقابل انسحاب جيش الاحتلال وإطلاق سراح مئات المعتقلين الفلسطينيين.