إعلان

العربية: إسرائيل ستبدأ إخلاء الجانب الفلسطيني من معبر رفح اليوم

كتب : مصراوي

04:18 م 09/10/2025

معبر رفح

تابعنا على

facebook icon
facebook icon
facebook icon
whatsapp icon
facebook icon

قالت مصادر لقناة العربية/ الحدث، اليوم الخميس، إن إسرائيل ستبدأ إخلاء الجانب الفلسطيني من معبر رفح بدءًا من مساء اليوم.

وينص الاتفاق على فتح معبر رفح بعد 72 ساعة من دخول وقف إطلاق النار حيز التنفيذ.

وأوضحت المصادر أن نقاشات جارية بشأن الجهة التي ستكون على الطرف الفلسطيني من معبر رفح بعد فتحه.

وفي الساعات الأولى من صباح اليوم الخميس، توصلت حماس وإسرائيل إلى اتفاق من شأنه أن يفضي إلى الإفراج عن الأسرى الإسرائيليين المتبقين في غزة، مقابل انسحاب جيش الاحتلال وإطلاق سراح مئات المعتقلين الفلسطينيين.

لمعرفة حالة الطقس الآن اضغط هنا

لمعرفة أسعار العملات لحظة بلحظة اضغط هنا

معبر رفح إسرائيل إخلاء معبر رفح فتح معبر رفح وقف إطلاق النار

أحدث الموضوعات

فيديو قد يعجبك:



إعلان

أخبار

المزيد

إعلان

من الإنذار إلى الإخلاء.. القصة الكاملة لحريق مستشفى راقودة بالإسكندرية (تغطية خاصة)
أبطال بلا تصفيق.. من النرويج إلى شوارع الجيزة (قصة مصورة)
محافظ شمال سيناء: جاهزون لسيناريوهات ما بعد وقف إطلاق النار في غزة
بالدموع والهتافات.. مشاهد من احتفالات أهالي غزة بعد اتفاق وقف الحرب (فيديو- صور)