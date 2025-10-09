إطلالة الأميرة رجوة الحسين خلال لقاء ماكرون وزوجته تثير تفاعلًا (فيديو)

مصراوي:

شهدت العاصمة الفرنسية باريس استقبالًا رسميًا لولي العهد الأردني، الأمير الحسين بن عبدالله الثاني، وزوجته الأميرة رجوة الحسين، من قبل الرئيس الفرنسي إيمانويل ماكرون والسيدة الأولى بريجيت ماكرون، في زيارة رسمية حظيت بتفاعل واسع على مواقع التواصل الاجتماعي.

إطلالة الأميرة رجوه آل سيف في زيارتها إلى فرنسا مع ولي العهد الامير حسين من تصميم المصممة السعودية منى الشبل pic.twitter.com/rtAahCvAPs — NAL (@Manalh6060) October 8, 2025

وسلط ناشطون الضوء على تفاصيل المراسم، ولا سيما إطلالة الأميرة رجوة بفستان أسود أنيق عند وصولها إلى قصر الإليزيه، في حين ركز آخرون على حفاوة الاستقبال التي عكست عمق العلاقات بين البلدين.

ووفقًا لوكالة الأنباء الأردنية الرسمية (بترا)، نقل ولي العهد خلال اللقاء تحيات الملك عبدالله الثاني إلى الرئيس ماكرون، مشيدًا بدور فرنسا في دعم الجهود الدولية للاعتراف بالدولة الفلسطينية، ومساعيها لوقف الحرب على غزة.

وأضافت الوكالة أن المباحثات تناولت تعزيز التعاون الأردني الفرنسي واستعراض الشراكات القائمة، حيث أكد الأمير الحسين متانة العلاقات الثنائية الممتدة منذ نحو ثمانية عقود، مثمنًا دعم باريس لمشروع "الناقل الوطني للمياه" الذي يهدف إلى تحلية ونقل المياه من العقبة إلى عمّان، فضلًا عن دعمها للشراكات بين القطاعين الخاصين في البلدين.