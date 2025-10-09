إعلان

مراهقة تصفع سائق أوبر وتهدده بـ"القتل".. ليرد بإطلاق النار عليها بأمريكا (فيديو)

كتب : مصراوي

03:12 م 09/10/2025

مراهقة تصفع سائق أوبر

تابعنا على

facebook icon
facebook icon
facebook icon
whatsapp icon
facebook icon

مصراوي:

في مشهد صادم داخل أحد مواقف السيارات في مطعم "وافل هاوس" بمدينة دنوودي بولاية جورجيا، تصاعد خلاف بسيط إلى حادثة إطلاق نار فجر الأحد.


وبحسب ما أفادت به الشرطة، بدأت الحادثة عندما طلبت مجموعة من الفتيات سيارة "أوبر"، لكن جدالاً حادًا وقع بين السائق والراكبات قبل أن يتحول إلى اشتباك جسدي، إذ أقدمت إحداهن على صفع السائق، الذي رد بإطلاق النار وأصاب مراهقة كانت في المكان.


وتجري السلطات المحلية تحقيقًا موسعًا لتحديد ملابسات الحادث ودوافعه، بينما أثارت الواقعة موجة من الجدل حول تصاعد العنف في الخلافات اليومية وسلامة خدمات النقل التشاركي.

لمعرفة حالة الطقس الآن اضغط هنا

لمعرفة أسعار العملات لحظة بلحظة اضغط هنا

مراهقة تصفع سائق أوبر إطلاق النار

أحدث الموضوعات

فيديو قد يعجبك:



إعلان

أخبار

المزيد

إعلان

بعد وقف الحرب.. "الصحة" ترفع درجة الاستعداد للتعامل مع مصابي غزة
بين الذهب والدولار.. أيهما الخيار الأفضل للاستثمار في ظل الأزمات العالمية؟
الدولار يقترب من أعلى مستوى في شهرين بفعل تزايد المخاطر في أوروبا و آسيا
بالدموع والهتافات.. مشاهد من احتفالات أهالي غزة بعد اتفاق وقف الحرب (فيديو- صور)