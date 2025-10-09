مصراوي:

في مشهد صادم داخل أحد مواقف السيارات في مطعم "وافل هاوس" بمدينة دنوودي بولاية جورجيا، تصاعد خلاف بسيط إلى حادثة إطلاق نار فجر الأحد.



وبحسب ما أفادت به الشرطة، بدأت الحادثة عندما طلبت مجموعة من الفتيات سيارة "أوبر"، لكن جدالاً حادًا وقع بين السائق والراكبات قبل أن يتحول إلى اشتباك جسدي، إذ أقدمت إحداهن على صفع السائق، الذي رد بإطلاق النار وأصاب مراهقة كانت في المكان.



وتجري السلطات المحلية تحقيقًا موسعًا لتحديد ملابسات الحادث ودوافعه، بينما أثارت الواقعة موجة من الجدل حول تصاعد العنف في الخلافات اليومية وسلامة خدمات النقل التشاركي.