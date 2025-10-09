مصراوي

قالت إذاعة جيش الاحتلال الإسرائيلي، الخميس، إن إسرائيل لن تبادر لأي عمليات هجومية الآن في غزة لكنها لن تنسحب قبل تصديق الحكومة على الاتفاق.

أعلنت "هيئة البث الإسرائيلية" بدء سحب القوات الإسرائيلية من مناطق الاحتكاك في مدينة غزة وسط استمرار منع السكان من العودة إلى المدينة.

وذكرت إذاعة الجيش الإسرائيلي أن الأمر صدر، وأن وحدات المناورة التابعة للجيش الإسرائيلي في غزة تلقت الأمر بالاستعداد للانسحاب الكامل أو الانسحاب إلى الخطوط الخلفية في غزة خلال الأيام المقبلة.

قالت القناة 12 العبرية نقلا عن مصادر في مكتب رئيس حكومة الاحتلال الإسرائيلي بنيامين نتنياهو، الخميس، إن وقف إطلاق النار سيدخل حيز التنفيذ فقط بعد مصادقة الحكومة عليه مساء.

وقبل وقت قليل، أعلنت القناة 12 العبرية، دخول اتفاق وقف إطلاق النار بين جيش الاحتلال الإسرائيلي وحماس حيز التنفيذ مع الساعة 12 مساء اليوم الخميس.

وفي وقت لاحق اليوم الخميس، سيعقد رئيس وزراء الاحتلال الإسرائيلي اجتماعا حكوميا للتصديق على الاتفاق.

ويتيح القانون الإسرائيلي، مهلة قصير للطعن على قرار الحكومة بالإفراج عن المعتقلين الفلسطينيين في إطار الصفقة حال مصادقتها على الاتفاق مع حماس.

وفي حال نجحت حكومة الاحتلال الإسرائيلي في تخطي هذه العقبة يمكنها المضي قدما في تنفيذ الاتفاق والإفراج عن مئات المعتقلين الفلسطينيين، التي قال الرئيس الأمريكي دونالد ترامب إنها قد تتم يوم الاثنين