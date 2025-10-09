كييف تعلن إسقاط 87 طائرة مسيرة روسية خلال الليل

موسكو - (د ب أ)

أعلن سلاح الجو الأوكراني، في بيان عبر تطبيق تليجرام، اليوم الخميس، أن قوات الدفاع الجوي الأوكراني أسقطت 87 من أصل 112 طائرة مسيرة، أطلقتها روسيا خلال هجوم جوي على شمال وجنوب وشرق البلاد خلال الليل.

وقال البيان إن القوات الروسية شنت هجمات على أوكرانيا، خلال الليل، باستخدام 112 طائرة مسيرة من طراز "شاهد" و"جيربيرا"، وطرز أخرى خداعية، تم إطلاقها من مناطق ميلروفو وكورسك وشاتالوفو وبريمورسكو-أختارسك الروسية، حسبما ذكرت وكالة الأنباء الوطنية الأوكرانية "يوكرينفورم".

وأضاف البيان أنه تم صد الهجوم من قبل وحدات الدفاع الجوي ووحدات الحرب الإلكترونية والطائرات المسيرة وفرق النيران المتنقلة التابعة لسلاحي الجو والدفاع الجوي الأوكرانيين.

وقال البيان إنه بحلول الساعة 09:00 صباح اليوم الخميس، أسقطت قوات الدفاع الجوي أو عطلت 87 طائرة مسيرة من طراز "شاهد" و"جيربيرا"، وطرز أخرى خداعية فوق شمال وجنوب وشرق أوكرانيا.

من جانبها، أعلنت وزارة الدفاع الروسية، في بيان اليوم الخميس، أن منظومات الدفاع الجوي اعترضت ودمرت 19 طائرة مسيرة أوكرانية خلال الليلة الماضية.

وقال البيان "خلال ليلة 9 أكتوبر، اعترضت أنظمة الدفاع الجوي المناوبة ودمرت 19 طائرة مسيرة أوكرانية"، بحسب ما ذكرته وكالة سبوتنيك الروسية للأنباء.

وأضاف البيان أن الدفاعات الروسية أسقطت تسع طائرات مسيرة فوق مقاطعة فولجوجراد، وثلاثا فوق كل من بريانسك وكورسك، وواحدة فوق كل من بيلجورود وفورونيج وأوريول وساراتوف.

ويتعذر التحقق من هذه البيانات من مصدر مستقل.