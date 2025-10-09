الأمر صدر.. إعلام عبري: بدء سحب قوات الاحتلال من مناطق الاحتكاك في غزة



وكالات

أعلنت "هيئة البث الإسرائيلية" بدء سحب القوات الإسرائيلية من مناطق الاحتكاك في مدينة غزة وسط استمرار منع السكان من العودة إلى المدينة.

وذكرت إذاعة الجيش الإسرائيلي أن الأمر صدر، وأن وحدات المناورة التابعة للجيش الإسرائيلي في غزة تلقت الأمر بالاستعداد للانسحاب الكامل أو الانسحاب إلى الخطوط الخلفية في غزة خلال الأيام المقبلة.

يشار إلى أن الرئيس الأمريكي دونالد ترامب، أعلن أن إسرائيل وحماس وقعتا اليوم الخميس، على المرحلة الأولى من خطته لوقف الحرب في قطاع غزة وإجراء عملية لتبادل الأسرى.

وأفادت "القناة 12" العبرية، أنه يجري حاليا وضع اللمسات الأخيرة على التفاصيل النهائية لانسحاب القوات في قطاع غزة، مشيرة في تقرير لها إلى أن بحلول الساعة 12:00 ظهرا سيتم توقيع الاتفاق في شرم الشيخ بجمهورية مصر، والذي سيُدخل وقف إطلاق النار حيز التنفيذ.

في الساعة 15:00 سيجتمع مجلس الوزراء الإسرائيلي، وبعد ساعة ستناقش الحكومة مسألة الموافقة على الاتفاق.

وبعد الموافقة، سينسحب الجيش الإسرائيلي إلى الخطوط المتفق عليها، وسيتم إطلاق سراح جميع الرهائن بحلول يوم الاثنين، ومن المتوقع أن تكون زيارة الرئيس ترامب إلى إسرائيل يوم الأحد المقبل، وفقا لروسيا اليوم.