حماس: المرحلة الأولى تشمل إطلاق سراح 2000 أسير مقابل 20 محتجزا



وكالات

قال مصدر في حركة حماس، اليوم الخميس، إنّ المرحلة الأولى من الاتفاق الذي تمّ التوصل إليه مع إسرائيل خلال مفاوضات غير مباشرة جرت في مصر تتضمّن الإفراج عن المحتجزين الإسرائيليين الأحياء في قطاع غزة وأكثر من 2000 معتقل فلسطيني في السجون الإسرائيلية.

وأوضح أن المعتقلين الفلسطينيين الذي ستفرج عنهم إسرائيل هم 250 من المحكومين بالسجن المؤبد و1700 ممن اعتقلوا بعد السابع من أكتوبر 2023، مشيرا إلى أنّ المرحلة الأولى ستشمل أيضا انسحابات إسرائيلية "مجدولة زمنيا".

ونقلت وول ستريت جورنال عن مصدر مطلع، أن إطلاق سراح المحتجزين الأحياء سيكون بحلول يوم الإثنين على أبعد تقدير.

كما نقلت عن مسؤولين توسطوا في المحادثات أن حماس ستطلق سراح المحتجزين الأحياء اعتبارا من صباح الأحد.

ونقلت وكالة "أ.ب" عن سفير إسرائيل لدى واشنطن أن المحتجزين الأحياء الذين تحتجزهم حماس سيطلق سراحهم يوم الأحد أو الإثنين، مشيرا إلى أن إسرائيل تأمل أن تؤدي الصفقة إلى إنهاء الحرب لكن ذلك يعتمد على مدى حسن تنفيذها.

لكن صحيفة نيويورك تايمز نقلت عن مسؤول مطلع: أنه من المقرر إطلاق سراح جميع المحتجزين الأحياء دفعة واحدة يوم الأحد على الأرجح، إضافة لرفات ما يصل إلى 28 محتجزا ستعاد على مراحل لأن تحديد مكان بعضهم سيستغرق وقتا أطول.

وبحسب وكالة "أ.ب" نقلا سفير إسرائيل لدى واشنطن: "علينا أن نرى المرحلة الأولى تنفذ بالكامل خلال الأيام القليلة المقبلة".

ونقلت "أي بي سي" عن مسؤولين مطلعين: أن المحادثات ركزت على ما سيحدث في الأيام والأسابيع الأولى من الاتفاق، وذكرت أن المحادثات ركزت على الانسحاب الإسرائيلي الجزئي من غزة وتبادل المحتجزين مقابل أسرى فلسطينيين.

وبحسب مسؤولين نقلت عنهم "أي بي سي"، أن هناك بعض النقاط الأكثر صعوبة مثل نزع سلاح حماس ومسألة الحكم بغزة بحاجة إلى التفاوض عليها لاحقا.

كما نقل موقع "دروب سايت" عن مصدر مقرب من الوسطاء قوله: "إن ترامب قدم ضمانات بعدم السماح لإسرائيل باستئناف الحرب بعد استعادة المحتجزين.

وأعلن الرئيس الأمريكي دونالد ترامب، أن إسرائيل وحماس وقعتا على المرحلة الأولى من خطته للسلام، وفقا للغد.