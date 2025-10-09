نتنياهو بعد الاتفاق: سنعيد الرهائن جميعا ونوسع السلام مع جيراننا



وكالات

قال رئيس الوزراء الإسرائيلي بنيامين نتنياهو: "بعون الله، سنعيدهم جميعا إلى الوطن"، في إشارة إلى الرهائن الإسرائيليين المحتجزين في غزة، وذلك بعد وقت قصير من إعلان الرئيس الأمريكي دونالد ترامب أن إسرائيل وحركة "حماس" قد وقعتا على المرحلة الأولى من اتفاق بشأن غزة.

وأضاف نتنياهو في بيان: "اليوم يوم عظيم لإسرائيل"، قائلا: "سأدعو لاجتماع للحكومة اليوم للموافقة على الاتفاق وإعادة جميع الرهائن الأحباء للوطن".

وشكر نتنياهو "جنود الجيش الإسرائيلي وكل قوات الأمن الذين بفضل شجاعتهم وتضحياتهم وصلنا إلى هذا اليوم أشكر من أعماق قلبي الرئيس ترامب وفريقه على تعبئتهم لهذه المهمة المقدسة لتحرير رهائننا".

وشدد على أنه "بمشيئة الله، سنواصل معا تحقيق كل أهدافنا وتوسيع السلام مع جيراننا".

وأكدت قطر التي تشارك في وساطة بين إسرائيل وحماس لوقف الحرب المستمرة منذ عامين في قطاع غزة أن الطرفين اتفقا على كل بنود المرحلة الأولى من خطة الرئيس الأمريكي دونالد ترامب لوقف الحرب في القطاع الفلسطيني.

من جانبها، قالت حماس في بيان: "إنه تم التوصّل إلى اتفاق يقضي بإنهاء الحرب على غزة، وانسحاب الاحتلال منها، ودخول المساعدات، وتبادل الأسرى".

وأشار البيان إلى تقدير الحركة "عاليا جهود الإخوة الوسطاء في قطر ومصر وتركيا ، كما نثمّن جهود الرئيس الأمريكي دونالد ترامب الساعية إلى وقف الحرب نهائيا وانسحاب الاحتلال بشكل كامل من قطاع غزة".

ودعا البيان: "الرئيس ترامب والدول الضامنة للاتفاق، ومختلف الأطراف العربية والإسلامية والدولية، إلى إلزام حكومة الاحتلال بتنفيذ استحقاقات الاتفاق كاملةً، وعدم السماح لها بالتنصّل أو المماطلة في تطبيق ما تم التوافق عليه"، وفقا لسكاي نيوز.