وزير الخارجية الأمريكي: هناك تقدم كبير في مفاوضات شرم الشيخ بشأن غزة

أكد وزير الخارجية الأمريكي ماركو روبيو، على وجود تقدم كبير في مفاوضات شرم الشيخ بشأن مناقشة خطة الرئيس الأمريكي دونالد ترامب لإنهاء حرب غزة.

وقال روبيو خلال تصريحات للصحفيين في الكونجرس اليوم الأربعاء، "نتلقى تقارير إيجابية للغاية منذ ساعة أعتقد أن الليل قد حلّ هناك بالفعل، لكننا نشعر أننا أحرزنا تقدمًا كبيرًا اليوم، ولكن لا يزال هناك عمل يتعين القيام به".

وأضاف وزير الخارجية الأمريكي، "أشعر بالتفاؤل بأننا سنتوصل إلى اتفاق، وهناك تقدم جيد يُحرز، ولكن كل شيء يبدأ بعودة جميع الأسرى إلى ديارهم، وأعتقد أنه يجب أن نكون متفائلين".

وأشار روبيو إلى أن المحادثات تتقدم بسرعة كبيرة لدرجة أنه ألغى خططه للسفر إلى فرنسا لحضور اجتماع مع وزراء خارجية آخرين، حتى يتمكن من الذهاب إلى الشرق الأوسط، مضيفا "نود أن يتم إطلاق سراح الأسرى خلال 72 ساعة".

وعندما سُئل عما إذا كانت ستنسحب إسرائيل في نفس الموعد الذي سيتم فيه إطلاق سراح الأسرى، قال روبيو إن هذه التفاصيل قيد الصياغة.