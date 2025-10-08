إعلان

في خطاب رسمي.. إثيوبيا تتهم إريتريا بالاستعداد للحرب عليها

كتب : مصراوي

10:51 ص 08/10/2025

إثيوبيا وإريتريا

وكالات

اتهمت وزارة الخارجية الإثيوبية إريتريا وفصيلا في جبهة تحرير تيجراي، التي هيمنت على الحياة السياسية في أديس أبابا لنحو 30 عاما، بالاستعداد "بشكل ناشط" لشنّ حرب عليها، بحسب رسالة اطلعت عليها وكالة فرانس برس الأربعاء.

واتهمت الخارجية في رسالة موجهة إلى الأمين العام للأمم المتحدة أنطونيو جوتيريش، أسمرة و"فصيلا متشددا من جبهة تحرير تيجراي" بـ"تمويل وتعبئة وقيادة" مجموعات مسلحة خصوصا في ولاية أمهرة حيث يواجه الجيش الإثيوبي تمردا مسلحا منذ أعوام.

إريتريا إثيوبيا وزارة الخارجية الإثيوبية الحرب

