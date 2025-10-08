في خطاب رسمي.. إثيوبيا تتهم إريتريا بالاستعداد للحرب عليها

وكالات

اتهمت وزارة الخارجية الإثيوبية إريتريا وفصيلا في جبهة تحرير تيجراي، التي هيمنت على الحياة السياسية في أديس أبابا لنحو 30 عاما، بالاستعداد "بشكل ناشط" لشنّ حرب عليها، بحسب رسالة اطلعت عليها وكالة فرانس برس الأربعاء.

واتهمت الخارجية في رسالة موجهة إلى الأمين العام للأمم المتحدة أنطونيو جوتيريش، أسمرة و"فصيلا متشددا من جبهة تحرير تيجراي" بـ"تمويل وتعبئة وقيادة" مجموعات مسلحة خصوصا في ولاية أمهرة حيث يواجه الجيش الإثيوبي تمردا مسلحا منذ أعوام.