أمريكا: إصابة ثلاثة أشخاص جراء سقوط مروحية طبية على طريق في كاليفورنيا

كاليفورنيا - (أ ب)

تحطمت مروحية طبية على طريق سريع في عاصمة كاليفورنيا، مما أدى إلى إصابة ثلاثة أشخاص كانوا على متنها بجروح حرجة، بمن فيهم امرأة كانت محصورة تحت الطائرة وتم إنقاذها بمساعدة سائقي سيارات رفعوا جزءا من الطائرة،بحسب ما أفاد به مسؤولون.

وهبطت المروحية مقلوبة مساء أمس الاثنين وخلّفت حطاما متناثرا على الطريق السريع 50 شرق وسط مدينة ساكرامنتو. وكانت المروحية قد غادرت مستشفى بعد إنزال مريض عندما تعرضت لـ "حالة طوارئ في الجو" وسقطت بعد الساعة السابعة مساء بقليل، حسبما قال الكابتن جاستن سيلفيا من إدارة الإطفاء في ساكرامنتو.

وأضاف أنه تم نقل طيار وممرضة ومسعف إلى المستشفيات في حالة حرجة، وقال إنه لم يصب أحد على الطريق السريع، واصفا ذلك بأنه "مذهل" بالنظر إلى أن المروحية تحطمت في منتصف المسارات المتجهة شرقا.

وقال سيلفيا:"أفاد الناس بأنهم رأوا المروحية وهي تهبط بسرعة أساسا. لذلك تباطأت حركة المرور بأكملها".

وكانت امرأة مصابة محاصرة تحت المروحية وتمكن فريق من إدارة الإطفاء من العمل مع سائقي السيارات لدفع الطائرة بعيدا عنها وإدخالها إلى سيارة إسعاف.

قال المجلس الوطني لسلامة النقل وإدارة الطيران الاتحادية إنهما يحققان في تحطم طائرة إيرباص يوروكوبتر إي سي 130 تي 2، وأغلقت المسارات المتجهة شرقاً من الطريق السريع طوال الليل وأُعيد فتحها صباح الثلاثاء.