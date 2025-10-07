إدارة ترامب تهدد بعدم دفع رواتب متأخرة خلال فترة الإغلاق الحكومي

نيويورك - (أ ب)

حذرت إدارة الرئيس الأمريكي دونالد ترامب اليوم الثلاثاء، من عدم ضمان دفع رواتب متأخرة للموظفين الفيدراليين خلال فترة الإغلاق الحكومي، متراجعةً بذلك عن السياسة المتبعة منذ فترة طويلة لنحو 750 ألف موظف تم تسريحهم مؤقتا بسبب الإغلاق، وفقا لمذكرة وزعها البيت الأبيض.

يذكر أن ترامب وقع خلال ولايته الأولى على قانون بعد أطول إغلاقٍ حكومي في عام 2019، يضمن حصول الموظفين الفيدراليين على رواتب تتأخر خلال أي انقطاعٍ للتمويل الفيدرالي، لكن في المذكرة الجديدة، ينصّ مكتب الإدارة والميزانية التابع للبيت الأبيض على وجوب توفير الكونجرس للأجور المتأخرة، إذا ما أراد ذلك، كجزء من أي مشروع قانونٍ لتمويل الحكومة.

وتعتبر هذه الخطوة التي اتخذتها الإدارة الجمهورية على نطاق واسع وسيلةً للضغط على أعضاء الكونجرس لإنهاء الإغلاق الحكومي الذي دخل يومه السابع.

وقال ترامب خلال فعالية في البيت الأبيض: "هناك أشخاص لا يستحقون أن نعتني بهم، وسنعتنى بهم بطريقة مختلفة"، مضيفا أن الأجور المتأخرة "تعتمد على من نتحدث عنه".

ويعد رفض دفع الرواتب بأثر رجعي للعاملين، الذين يجب أن يظل بعضهم في وظائفهم كموظفين أساسيين، خروجا صارخا على الأعراف والممارسات، ومن شبه المؤكد أنه سيقابل بإجراءات قانونية مضادة.

وفي حين أن الموظفين الفيدراليين، وكذلك أفراد الخدمة العسكرية، غالبا ما لا يحصلون على رواتبهم خلال فترات الإغلاق السابقة، فإنهم يحصلون على مستحقاتهم دائما تقريبا بمجرد إعادة فتح الحكومة.

وقال رئيس مجلس النواب مايك جونسون في مؤتمر صحفي بمبنى الكابيتول: "يجب أن يوضح هذا أهمية وضرورة قيام الديمقراطيين بالتصرف الصحيح هنا"، وإقرار قانون التمويل الحكومي المؤقت لإنهاء الإغلاق الحكومي.

وأضاف جونسون، وهو محامٍ، إنه لم يقرأ المذكرة بالكامل، لكن "هناك بعض المحللين القانونيين الذين يقولون" إنه قد لا يكون من الضروري أو المناسب صرف رواتب الموظفين الفيدراليين".

لكن السيناتور الديمقراطية باتي موراي من واشنطن انتقدت إدارة ترامب بشدة لتحديها القانون.

وقالت موراي، العضوة البارزة في لجنة المخصصات بمجلس الشيوخ: "محاولة أخرى لا أساس لها من الصحة لتخويف وترهيب الموظفين من قِبل إدارة يديرها محتالون وجبناء. نص القانون واضح وضوح الشمس - يحق للموظفين الفيدراليين، بمن فيهم الموظفون المفصولون مؤقتا، الحصول على رواتبهم المتأخرة بعد الإغلاق".

وفي المذكرة التي جاءت من صفحة واحدة صادرة عن مكتب الميزانية التابع للبيت الأبيض برئاسة روس فوجت، والتي أوردها موقع أكسيوس لأول مرة، يسعى المستشار العام للمكتب إلى وضع أساس قانوني لعدم دفع أجور متأخرة للموظفين الفيدراليين.

وتوضح المذكرة أنه في حين ينص قانون المعاملة العادلة لموظفي الحكومة لعام 2019 على دفع أجور الموظفين بعد استعادة التمويل الفيدرالي، فإنها تقول إن هذا الإجراء ليس تلقائي التنفيذ، وإنما يجب أن يكون سداد أجور الموظفين الفيدراليين المتأخرة جزءا من تشريع لإعادة فتح الحكومة.