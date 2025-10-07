المقاومة: سلاحنا وُجد لتحرير الأرض وقتال العدو ولن يُغمد إلا بتحقيقهما

قالت سرايا القدس الجناح العسكري لحركة الجهاد الإسلامي في بيان، الثلاثاء، إن أسرى الاحتلال الإسرائيلي في غزة لن يروا النور إلا بصفقة تبادل يلتزم فيها إسرائيل بإنهاء الحرب.

وأكدت سرايا القدس، أنها إلى جانب كل فصائل المقاومة الفلسطينية لن تدخر جهدا لإيجاد الوسيلة لإنهاء الحرب ومعاناة الشعب الفلسطيني، مشددة على أن سلاح المقاومة هو سلاح وجد لتحرير الأرض ولقتال العدو ولن يغمد إلا بتحقيق هذين الهدفين.

وفي وقت سابق من اليوم، قالت سرايا القدس إنها قصفت صباح اليوم بقذائف الهاون تجمع لجنود وآليات جيش الاحتلال الإسرائيلي المتمركزة شمال غرب مخيم الشاطئ بمدينة غزة.