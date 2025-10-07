الأردن: وصول مواطنة و130 شخصا كانوا على متن أسطول الصمود العالمي

عمّان- (د ب أ)

أعلنت وزارة الخارجية وشؤون المغتربين، اليوم الثلاثاء، وصول مواطنة أردنية و130 شخصًا من رعايا عدد من الدول كانوا على متن أسطول الصمود العالمي إلى أراضي المملكة عبر جسر الملك حسين.

ونقلت وكالة الأنباء الأردنية (بترا) اليوم عن الناطق الرسمي باسم الوزارة فؤاد المجالي قوله إنّ الإجلاء شمل رعايا من مملكة البحرين، وتونس، والجزائر، وسلطنة عُمان، ودولة الكويت، وليبيا، وباكستان، و تركيا، والأرجنتين، وأستراليا، والبرازيل، وكولومبيا، و التشيك، واليابان، والمكسيك، ونيوزيلندا، و صربيا، و جنوب أفريقيا، وسويسرا، والمملكة المتحدة، والولايات المتحدة الأمريكية، و أوروجواي الشرقية.

وبيّن المجالي أنّ الوزارة وبالتعاون مع الجهات الأردنية المعنيّة سهّلت عبورهم، وقدّمت ما يلزم من مساعدة يحتاجونها.

وأشار المجالي إلى أنّ القائم بأعمال السفارة الأردنية في تل أبيب زار يوم الجمعة الماضي المواطنين الأردنيين في مكان احتجاز ركّاب الأسطول، وعددهم ثلاثة، واطمأنّ عن أحوالهم، لافتًا إلى أنّ اثنين منهم كانا غادرا سابقًا جوًّا عن طريق تركيا.

وأوضح المجالي أنّه تمّ التنسيق مع سفارات الدول لتنظيم وتسهيل مغادرة رعاياها أراضي المملكة.